"DOK SAM JA RADIO, ON JE SPAVAO" Razočaran Desingerica opalio po Pljugici, došao je kraj saradnje: Želudac mi se OKREĆE!

Dragomir Despić Desingerica oglasio se medije nakon što je Luka Bijelović Pljugica istakao da saradnje među njima više neće biti.

Despić je razočaran i šokiran onim što je Pljugica izjavio u podkastu u kom je gostovao.

- Rekao je kako njemu odgovara, stvari koje nisu istina. Ako je hteo da priča o tome, mogao je da kaže kako stvarno jeste, a ne da priča u svoju korist - počeo je Despić.

- Druga stvar, kad on bude sedeo od početka do danas za kompom i radio pesme i edit za spotove, radio sve, a ne bio kod kuće da spava, onda će se nešto i pitati, jer sam ja taj koji je sedeo noćima i danima i radio, a porodicu sam maksimalno zapostavio zbog karijere, dok je on spavao - dodao je Desingerica.

- Mnogo sam realan i ispravan lik i ne radim krindž stvari, ne prikazujem ljudima nešto što nisam. Taj dečko priča o cepanju majica, a nikad nijednu nije pocepao! Ježim se takvog krindža iz emisije, meni se želudac okreće... Nemaju na profilu veću krindž emisiju od te - zaključio je.

Na koncertu Nućija i Vojaža u Hangaru u Luki Beograd Desingerica je samo dao naznaku prekida saradnje s Pljugicom.

- On je krenuo drugačije da funkcioniše, ima neke druge ljude oko sebe, prijaju mu drugi ljudi. Njemu prijaju, meni je sve isto. Isti lik, ista pričica, samo sam prosvetljeniji - kazao je tada Desingerica.

Pljugica je u podkastu izneo svoju stranu priče.

- Mislim da neće biti dalje saradnje među nama, ako mene pitaš. Nas dvojica smo sada u okej odnosima, još uvek nastupamo zajedno. Promenile su se neke stvari u odnosu na početak naš. Na početku smo svaki dan po pola dana bili zajedno, a sada je drugačije, ni ne viđamo se toliko više. Zastili smo se odnosa jer smo dva i po meseca za vreme letnje sezone biti zajedno. Ja trenutno imam u planu da radim svoje tri solo pesme. Da li ćemo nastaviti u budućnosti zajedno da radimo ne znam, mnogo tu pitanja ima sada - rekao je Pljugica.

