"NEMOJ DA SE BLAMIRAŠ" Lea Kiš mislila da je Đani KUVAR: Tražila mu da obuče belo odelo i stavi kapu! Njegova reakcija je HIT

Lea Kiš, koja više od dve decenije vodi i uređuje emisiju "Nedeljno popodne sa Leom Kiš“, prisetila anegdote koja joj je ostala u sećanju, a tiče se pevača Radiše Trajkovića Đanija.

„Kada sam došla na TV Pink, mnoge pevače koji su tada bili aktuelni nisam znala, mi smo se na RTS držali strogo nekog koncepta, a na Pinku je to moralo da bude komercijalno jer takav tip emisije donosi novac. Jedno je biti urednik na RTS, a sasvim drugo na komercijalnoj televiziji.“

„Tada je Đani bio hit, imao je neku popularnu pesmu, neko mi je rekao da ga zovem u emisiju, ja sam ga pozvala i u tom trenutku nisam znala kako on izgleda. Čula sam za njegovu pesmu, znam da je bila hit, ali privatno nisam slušala njegovu muziku. Đani je došao i meni se učinilo da je on kuvar u emisiji, po fizičkom izgledu i građi tela mi je delovao kao neko ko može da skuva dobar ručak, a ne da peva“.„Ja sam pitala organizatorku koja je bila na smeni da li je stigao kuvar, ona je rekla jeste, i ja vidim Đanija koji je bio obučen u sako, pantalone, jaknu i ja mu priđem i kažem ‘molim vas, gospodine, ali koncept moje emisije je takav da kuvar mora da ima kapu i belo odelo’, čovek nije znao o čemu se radi, došao je do moje asistentkinje Marije i rekao ‘što ja moram da se obučem u kuvara’, a ona je shvatila da je pojma nemam ko je Đani, i rekla mu ‘ma, Lea se šali, slobodno ti ostani u tome’. Onda mi je na papiru napisala ‘Ne blamiraj se, kuvar je stigao, ovo je pevač koji sada ima hit.’ Svaki put sad kada sretnem Đanija pitam ga ‘šta kuvaš danas?'“, ispričala je voditeljka u emisiji Ispovest.

