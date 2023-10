PREPLAKAO SAM RAZLAZ SA DESIGNERICOM Pljugica otkriva u kakvim je odnosima sa bivšim partnerom! Vezao se za lisicu iz Novog Sada?!

Luka Bijelović Pljugica govorio je za Kurir tv o razlazu sa svojim dojučerašnjim partnerom Designericom.

Mi smo se razišli još pre mesec dana, ali to je tek sada izašlo u javnost. Preplakao sam to. Kada kažem preplakao da ne misle ljudi da sam plakao, nego kada nešto dođe kraju, neka era u životu to izaziva neku reakciju, bar meni. Ja se tako vezujem za ljude.

- Pre neki dan sam video lisicu u Novom Sadu i vezao sam se za nju, a video sam je na sekund i po. Bio sam tužan što je nema više. To je sve posao, preživeo sam. Sada ide solo karijera. Radim na pesmama. Ima ih tri. Za sve ne mogu da garantujem, aLI jedna je fenomenalna.

Kaže da je sa bivšim saradnikom u korektnim odnosima:

- Sad smo obnovili kontakt. Popričali smo i dogovorili se da neke naše privatne stvari ne iznosimo u javnost. Ja sam rekao šta ja njemu zameram, on šta meni zamera. Dogovorili smo se, ruka ruci i to je to.

