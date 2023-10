MARIĆ DAO SUD! Tvrdi da su Kruna i Stanišićka najbolje u svom poslu, našu Ljilju digao u NEBESA, kada drugi LAŽU on uđe na Kurir

Milomir Marić retko kada hvali koleginice, ali je ovoga puta napravio presedan.

Naime, urednika Hepi televizije kolege novinari su pitali da izdvoji novinarke i TV lica sa naše medijske scene koje smatra dostojnim ovog posla.

foto: Kurir, Nemanja Nikolić

Bard novinarstva se nije mnogo razmišljao, već je odgovorio kao iz topa. On je izdvojio naše TV lice Ljiljanu Stanišić i voditeljku Jutanjeg programa Krunu Unu Mitrovic.

- To su dve novinarke, voditeljke mlađe generacije. Jedna je Kruna Una Mitrović, a druga Ljiljana Stanišić. Kruna je najbolja najmlađa voditeljka Jutanjeg programa kod nas. Nema joj ravne, a ima samo dvadeset godina, a počela je sa osamnaest. Toliko brzo uči, spretna je, bistra, elokventna u sve se razume. Gosti sa velikim zadovoljstvom dolaze u program i uživaju sa njom da vode dijalog jer se uvek detaljno i temeljno pripremi. Lepa, mlada i uspešna. Sa druge strane, Stanišićku godinama poznajem. To je pravi eskluzivac. Uradila je najveće priče iz svih sfera. Za nju kažu da je nenormalno hrabra i ja to potvrđujem. Iako spada u red istraživackih novinara oprobala se kao voditelj, dakle multimedijalna je ličnost. To ne može svako. Kad god vidim da neke novine lažu, ja odem da vidim šta je na tu temu Ljiljana napisala i onda znam šta je istina. Njih dve u ovom modernom svetu još uvek profesiju drže kako dolikuje. Videćete, pred njima je blistava budućnost. Doduše, Ljiljana je postavila temelj, pomerila granicu, a obe su pokazale da na kulturan, fin način može ovaj posao da se radi. Njihove diplome i obrazovanje se jasno vidi u svakoj emisiji, ali i u javnom predstavljanju- ocenio je Marić.

foto: Kurir televizija

