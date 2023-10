"IMA NEKA TAJNA VEZA, TAJNA VEZA ZA SVE NAS" Maja Marinković se ODALA da je na putovanju sa POZNATIM SRBINOM, oženjen je, ŠOK FOTO

Najpoznatija starleta Maja Marinković ponovo je napustila Srbiju i uputila se ka Italiji, a kako navode domaći mediji, otišla je sa bivšim zadrugarom, koji iza sebe već ima jednu javnu prevaru.

Naime, Marinkovićeva je objavila fotografiju i snimak sa aerodorma kako ponovo napušta Srbiju, a samo nešto kasnije, za njom je objavio sa istog mesta i Edo Fetić, zbog čega se povela polemika da odlaze zajedno na putovanje.

Inače, Edo je nedavno progovorio o odnosu sa pomenutom starletom, te navodno istakao da među njima ne postoji ljubavni momenat, već da su isključivo u prijateljskim relacijama.

- Ma jok, nema ništa od toga, kakvi! Vidim, pišu to i meni po Instagramu, šuška se to i priča, ali nema to veze s vezom. Maja i ja smo dobri prijatelji bili i ostali, dobri smo drugovi baš - rekao je on.

