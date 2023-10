"NE DOZVOLJAVAM ŠLJAMU DA ME DIRA" Šok intervju Lepe Brene! Progovorila o svadbi, porodici, detinjstvu: Nisam imala BOGATE mecene

Nije bilo lako Lepoj Breni da u nekoliko rečenica sažme svoju karijeru jer bi odgovor mogao da traje danima, još da između ostalog uporedi vreme tada i sada za postizanje uspeha, sve se zakomplikuje.

- Mi smo otvorili produkciju ‘98 godine i upoznala sam ovu mladu decu kojoj smo dali jednu najčistiju platformu i da pokažu svetu kako mogu i koliko mogu da izdrže, između ostalog, i pritisak javnosti. Znate, javnost je divna dok ste mladi, lepi, siromašni i potičete iz radničke porodice pa niste imali ni za cipele. Onda kada obučete Dior, Šanel i tog Luj Vitona, koji je kod nas popularan, što ste uspešniji polako stičete opoziciju i onda se susrećete sa tim. Sa druge strane, mnogi od nas, makar kada sam ja u pitanju radom sam stekla sve i pesmom. Nisam imala ni mentore, ni sponozore, ni bogate uticajne moćne mecene, kao što je to danas, kaže Brena i nastavlja:

foto: ATA Images

- Ja zapravo ne znam ni kojim putem se dolazi do svega toga, jako sam individualna u svojoj krativnosti i onda ne želim nikome da se zahvaljujem jer su to sitnice koje mogu sebi da priuštim. Mislim da se kredibilitet stiče vremenom. Kada steknete poštovanje onda kupite sebi auto, kuću pa platite album. Nekako radiš sve sam i to je uspeh. Moja moć je da razveselim ljude i okupim.

Gubi se porodica

Brena kaže da je danas brine mnogo toga, od porodice koja je izgubila primat do društvenih mreža.

- Ima toliko agresija da ljudima koji su labilni svašta pada na pamet. Društvene mreže su pokazatelj čitave destruktivnosti sveta. Kada vidite Instagram devojčice od 16 ili koju godinu više to su isti nosevi, ista usta nampumpana, obrve, fotošopirane priče gde ne vidite da je to dete nego nekog ko predstavlja sebe po modelu koji nameće svetska medijska propaganda, svi napućeni i seksi. Ne ide se ka tome da se formira svest da mladi ljudi treba da grade svoje znanje i edukaciju. Kada si mlad svako je lep, ali ne može da se živi od fizičkog izgleda. Čim pogledam neki tik-tok ja mogu da vam kažem psihološki profile takve ličnosti. U celom svetu stvari izmiču kontroli, smatra Brena.

foto: Damir Dervišagić

- Roditelji su prezaposleni, a deca se formiraju u kući i u školi, ali socijalni život im je telefon. Nije ljubav lajk na Instagramu ili srce, ljubav je energija uživo. Niko ne zna da započne razgovor na normalan način. Normalno je imati uspešnu i neuspešnu ljubav i posao ali se kroz to formirate. Ako nije prava osoba, patiš jedan, pet, deset dana ali posle ustaješ i ideš dalje jer život ide dalje.

Muzička zvezda smatra da je ključ svega porodica koja je izgubila na značaju.

- Nove generacije nemaju prag tolerancije ili ne žele da prave balans i da malo mudrije prave odnose između bračnih parova. Borimo se za opstanak ćelije društva kao što je porodica, nove generacije su kratkih nerava i ne žele da praštaju. Hoće da žive sada i odmah i tako uvek. Jednog dana kada postanu zreliji shvate da su neke stvari mogli drugačije. Sve što ima trajanje, ima i kvalitet. Drvo mladica uvek ima potporu još dva drveta koja ga drže, ali kada pusti koren onda može i bez njih.

foto: Printscreen/Instagram

Publika s nestpljenjem iščekuje nove pesme, pa smo je pitali da li se nešto krčka.

- Pripremiću obećavam ali moram mentalno da se posvetim tome. Ne može sve odjednom. Sada svi izgaramo oko novina vezanih za čarape koje radimo, deca imaju svoje biznise. Dosta nastupam, a za pesme moram da budem potpuno u tome glavom.

Novac u ladici

Brena kaže da ju je formirala majka.

- Živela sam u porodici koja nije bila ni patrijarhat, ni matrijarhat. Očev autoritet se nije osporavao, mama je govorila ako ne možemo da rešimo problem, rešićete ga sa tatom. Odrasli smo u vreme svih tehnoloških otkrića, kupili smo “stojadina” čim se pojavio, štedeli smo. Napravili smo restrikciju, otac je bio medicinski tehničar, a majka krojačica ja sam počela da pevam sa 16 godina i stavljala sam novac na gomilu porodičnu. Zarađivala sam pola tatine plate. Stajao nam je novac u jednoj ladiici i mama je pravila raspored budžeta. Vikendima smo putovali, ručali u restoranu i išli na letovanje, imala sam lepo detinjstvo, kaže Brena i osvrće se na školovanje:

foto: Printscreen/Youtube

- Nosili smo uniforme i poštovali profesora, ustajali kada je ulazio. Bila sam dobar đak ali sam počela rano da se ističem u pevanju. U petom razredu sam bila kažnjena i morala sam na takmičenje, a meni to nije bila kazna. Bila sam nemirna i hiperaktivna. Znala sam i da se bijem, ali sam uvek izvlačila deblji kraj jer sam bila najmanja, a najnestašnija. Nije bilo mobilnih telefona, niti sedenja ispred TV, večerali smo, odgledali crtani Kalimero, kupali se i posle pola osam, kada počinje Dnevnik koji gleda tata, nismo imali prava da gledamo televiziju. Mada tada si na TVu mogao da vidiš samo najpametnije, ove danas gluperde koje gledamo u celom svetu je užas. Ta količina neukusa, nekulture, agresije je prešla granicu. To ostavlja trag na mlade ljude.

Odmaram tamo gde nisam poznata

U kući sa suprugom i trojicom sinova, Brena je postala željna ženskog društva i ženskih tema.

- Ceo život sam uglavnom u muškom društvom, volim da budem sa prijatejicama da se smejemo i šalimo. Najbolje kada odemo negde gde nisam poznata. Tada obujem patike, obučem farmerke i vežem kosu pa gledam druge ljude.

foto: ATA Images

Ne dozvoljavam šljamu da me dira

Lepa Brena nije ulazila u estradne svađe, niti odgovarala na neke prozivke.

- Ako odgorite na napade, vi tome dajete kredibilitet. Niko nema pravo na svetu da takne Lepu Brenu jer sam je pravila ja. Ona je korektna, peva i zabavlja ljude, ćuti i radi svoj posao i nikoga ne dira. Niko joj nije ni do kolena ne da bih potcenila nekoga nego to govore rezultati. Ne dozvoljavam nekom šljamu da se približi ili priča na tu temu iz poštovanja. Dokle god imam pesmu i energiju ja ću raditi, obećava muzička zvezda.

Svadbu je organizovao Boba O svadbe Brene i Bobe se i danas priča, a ona priznaje da je sve zasluga tenisera. - Sve je to Boba organizovao, ja nisam vična, eventualno dečiji rođendan da organizujem. Ne volim da se bavim stvarima kojima ne moram. Samo sam venčanicu izabrala. Zaista je bilo veličanstveno. 300 litara vina je stiglo iz Portugalije, kavijar i šampanjac iz Skandinavije. To je jedno iskustvo neponovljivo.

