"PAVLOVIĆKA SE PROSLAVILA PEVAJUĆI MOJU PESMU" Hit intervju Branke Sovrlić: Ceo život sam najlepša u čaršiji kao u mojoj pesmi

Branka Sovrlić ugostila nas je u svom restoranu u srcu Barščaršije i sa nama razgovarala o svojoj karijeri, kolegama, braku, ali i o nekim detaljima iz privatnog života o kojima nije do sada pričala. U 66. godini pevačica izgleda mladoliko i negovano, pa nam je otkrila kako u tome uspeva.

Najpre se prisetila početaka na sceni.

- Kad sam se prvi put pojavila na bini dobila sam gromoglasan aplauz, to je bilo kao da je neko gol dao. Nosili su se minići i tako... E tada mi je Lepa Lukić rekla "Zašto ti ne ne nastaviš da se baviš pevanjem, evo ja ti kažem, ti pevaš kao ja". Pre neki dan sam se baš videla sa njom i uvek nam je drago kad se sretnemo.

Kako pamtite vaše turneje sa kolegama?

- Opet pričam o Lepi, ali ona je mnogo smešna bila, pričala je viceve. Era je kao i danas bio pravi šou. Nije bilo sujete, uvek smo bili svi dobri.

Sa kojom koleginicom ste najviše u kontaktu?

- Sa Martom Savić, ona mi je pisala i pesme, s njom sam baš bliska.

Vaš suprug je poznati estradni menadžer.

- Tako je. On je bio neko koga su svi zvali za komentar na nešto što urade, a on je uvek bio toliko iskren da je mene bilo sramota. Eto, Vesna Zmijanac kad je snimila svoj album "Ne kunite crne oči" zvala ga je da joj kaže šta misli i on joj je rekao "Vesna hajde da radimo solističku turneju". Ona je htela da i dalje bude kao predgrupa nekom, ali on je njoj ponudio novac unapred i Vesna je pristala. Ja sam joj bila gost i Slavko Banjac.

Volite da putujete, gde bi ste voleli da odete?

- Kina i Zanzibar. Mada je mnogo daleko. Ali ja kad ovde zahladni, gledam da pobegnem, ne volim hladnoću. Ove godine sam uspela samo da odem do Dubija. Ali imam kod kuće bazen pa eto i tako uživam.

Koja je tajna vašeg izgleda?

- Obično se svi iznenade kad me vide uživo, kažu da sam lepša. To su geni a i optimista sam, nisam zlo, ja sam dobra dušica. Mislim pojela bih i ja nekad dva parčeta torte, ali ne smem zbog lepote. Ali nikada nisam oskudevala. Imala sam sreće u životu da ničega nisam bila željna. Mnoge moje koleginice su imale loš život i bile su gladne. Ja se vodim onim "usrećuj druge da bi i ti bio srećan".

Bavite se i muzikom i ugostiteljstvom. Šta bi ste stavili sa strane, kada bi ste morali da birate?

- Uh, pa muziku sigurno ne bih ostavila. Ja volim ovo, to je moja ljubav. Volim da idem u emisije, na gostovanja, da obučem svoje haljinice, da se slikam, to me je moja mama naučila, ona mi je šila i vezla i plela. Kada bih napravila neku izložbu od svih tih haljina koje imam bila bih kreatorka prve lige. E kada sam ja počela da zarađujem onda sam ja moju mamu sređivala. Nikad nisam došla sa putovanja a da joj nisam nešto donela. Moja mama je sa 80 godina nosila štikle. I ja sam uvek u štiklama, ja ih i po kući nosim, mene ne možete da vidite u patikama jer ne znam da hodam na ravnom. Ja to volim i ja bez muzike ne mogu. Restoran su nam radili drugi mi smo dolazili ovde kao gosti. Ovo mesto radi od 1984. godine.

Koja je tajna vašeg braka?

- Našli smo se, iako smo skroz različiti. Mi jedino možemo da se posvađamo oko toga što nisam ambiciozna koliko bi on želeo. I da, evo jednog saveta ženama "Ne odvajaj te se mnogo od supruga".

Pričalo se da je pesma "Branka" od Tome Zdravkovića, napisana za vas. Da li je to istina?

- Nije. Toma nije ni napisao tu pesmu. To je Miša Marković napisao. Ja sam tada živela u Nišu i on je mene vozio do stanice, išla sam autobusom. I ja ga tako pitam kao početnica kako se to pišu pesme, i on u toku vožnje kaže "Pa evo ovako. Ej Branka, Branka, ko je kriv zbog našeg rastanka." I tako je nastala ta pesma. Posle je snimljena u studiju, dao je Tomi i njemu se ta pesma baš pozlatila. On je tada bio u periodu kada je malo posustao. Publika je nemilosrdna. Ako nemate hit za hitom idete u zaborav. Moj suprug je njemu zbog te pesme napravio solističku turneju sa čak 100 koncerta.

Kako ste upoznali vašeg supruga?

- Ja sam pevala na moru, bio je Mile Kitić sa mnom, Paja je došao na zadnji naš nastup i tad kad me je video. Bila sam mlada i lepa. On je tada rekao "moja il ničija" i tako je i bilo. Onda sam odmah dobila kritike za prvi omot, Lidija Habić nije davala ništa seksi, samo do grudi je moglo. Nije mi dala ni da se nasmejem. E onda je moj muž došao i rekao "Pa gde će da joj pišu kad nastupa negde, na čelu?" Onda se to sve promenilo. On je počeo sa savetima, pa me je stalno zvao na fiksni. Moja mama je govorila kako je dosadan, a ja sam se pravila važna, U početku nisam htela da radim sa njim, on je bio privatni menadžer, ja sam radila samo sa beogradskom estradom, to je bila velika stvar.

Da li je vaša porodica bila za to da se udate za vašeg supruga?

- Nisu. U početku nisu, kao i svaka majka koja očekuje princa za svoju ćerku. Nije joj se dopalo da mi menadžer pevača bude baš taj princ, ali kasnije je prihvatila i obožavala ga. Ali takvi su roditelji, oni uvek misle da je najpametnije za njihovo dete ono što oni misle, pa eto ja tu Ekonomsku školu nikako nisam volela, a tata je mislio da je to odlično za mene.

Kako je došlo do pesme "Lido, Lidija"?

- Ja je nisam htela. Nije mi se dopala, ali me muž nagovorio. Ali i to "bruji bruji čaršija, da sam najlepša" je bila sudbina. Evo ja ceo život u čaršiji i najlepša (smeh).

Promenili ste mnogo gradova i država gde ste živeli. Da li ste nekada imali neke neprijatne situacije kada ste se selili iz grada u grad?

- Stvarno sam svuda dobro prihvaćeni. Samo što sam ja uvek plakala kad sam se selila, i iz Mostara u Skopje i kad sam se selila u Niš. Mi smo živeli uvek u zgradama gde je bilo mnogo različitih nacionalnosti.

Milica Pavlović, Tea Tairović i Aleksandra Prijović danas su jedne od najvećih mladih zvezda. Koja je po vašem ukusu?

- Sve imaju svoj pečat. Eto Milica Pavlović je uspela sa mojim pesmama. Ona se sa mojom pesmom "A tebe nema" proslavila. Stalno je to pevala. Aleksandra ima poseban stil pevanja, ona je nekako imala najviše sreće. Teu sam upoznala i takođe svaka čast.

