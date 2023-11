"ČETIRI PUTA SU ME UDAVALI, DVAPUT ZA POKOJNIKE" Vera Matović nikad iskrenija: Zamisli, još mi kažu VERKA, DOBRO TEBI, DOBRO NAMA

Folk pevačica Vera Matović bila je gošća emisije Pusti brigu na Kurir TV. Tom prilikom prisetila se anegdote kad su je mediji "udavali" za čoveka koji tad nije bio ni živ.

-Udavali su me četiri puta. I to me dvaput udavali za neke pokojnike, majke mi! Ali pokojnik, čovek je umro pre deset godina. I oni me udaju tada. Neću da kažem koji je list, nema veze, to objavio, nije bitno - otkrila je Vera.

Ono što ju je jpš više šokiralo je reakcija novinara koji je objavio tu informaciju.

- I ja zovem sad taj list, kažu mi: "Pa šta Verka, dobro tebi, dobro i nama". Zamisli šta mi kaže!. Pa kako je dobro u meni, udali me za pokojnike. Ja imam jednog muža, dvoje dece i to je to - ispričala je Vera.

