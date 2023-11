"BILA SI JAKA ŽENA, KOJE SE ZVERI PLAŠE" Stihovi posvećeni Kseniji Pajčin kidaju dušu, napisao ih je ovaj poznati ROĐAK

Pevačica Ksenija Pajčin tragično je nastradala 2010. godine, a retko ko zna da je pokojna pevačica bila sestra poznatog narodnog pevača.

Poznato je da je Ksenija imala mlađu sestru Miu Pajčin, za koju kažu da je preslikana pevačica, ali ono što javnost ne zna je da je Ksenijin brat od strica je pevač Mirko Pajčin, poznatiji svima kao Baja Mali Knindža.

Nakon Ksenijine smrti Baja je hteo da snimi pesmu pod nazivom "Spavaj kraljica", ali je jednom prilikom izjavio da mi je bilo previše teško da je snimi.

Pokojna pevačica i manekenka pripadala je pop muzici, dok je Baja Mali Knindža svoje pesme posvećivao ratnim 90-im godinama i Srbima iz Hrvatske i Republike Srpske. Zbog njihovih muzičkih pravaca niko ne bi mogao ni u snovima da ih spoji, niti da pomisli da su u srodstvu.

Međutim, Baja je u jednoj emisiji uživo izveo tu pesmu, koju je posvetio svojoj pokojnoj sestri, a reči bi svakog dirnule u dušu.

- U mome srcu si uvek imala posebno mesto, nikome nisam dao protiv tebe da kaže nešto. Bila si jaka žena, koje se zveri plaše, samo smo ja i ti proslavili Pajčine naše. Bila si jaka žena, uvek si bila u pravu, jednom sam priznao sebi, ličiš na baba Savu. Spavaj, kraljice, spavaj, spavaj kraljice, ti spavaj, kraljice moja, neka te čuvaju anđeli.

- To je negde uživo snimljeno. Malo mi je teže da pevam nešto što me boli. Bežim od toga i čuvam to u sebi. Ja možda nisam voleo ni tada da to neko snimi i objavi. To je moje, to je Pajčinovo, naše. Ne mogu ja to, treba želudac za to. Ja sam emotivan i to drugačije doživljavam - rekao je Baja svojevremeno u jednoj emisiji.

