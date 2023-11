NJENA LJUBAVNA PRIČA BILA INSPIRACIJA MARINI TUCAKOVIĆ ZA CECIN HIT?! Za kafanskim stolom joj ispričala sve o OPASNOM momku i...

Milena Kačavenda poverila se prijateljici da je jedan od Cecinih najvećih hitova zapravo priča o njenom životu. Ta pesma navodno je nastala kao plod i inspiracija nečega o čemu je Kačavenda pričala sa tekstopiscem Marinom Tucaković.

Neposredno pre ulaska u Elitu Kačavenda se srela sa svojom drugaricom i navodno otkrila jednu od najčuvanijih tajni. Međutim, kako to obično biva drugarica se poverila drugarici. Njih dve su sedele u jednom restoranu, a o tome šta su pričali prenosi naš izvor.

- Nije tajna da je Kačavenda poznavala Džeja Ramadanovskog. On je nju obožavao i prilikom jednog njihovog susreta pozvao je Marinu Tucaković. Kako je Džej morao da krene na neki nastup, Kačavenda je ostala da sedi sa Marinom u jednom poznatom beogradskom restoranu. Bilo je to pre više od dve decenije. Njih dve su tada povele neke ženske razgovore, a Kačavenda je u to vreme imala Ijubavnih problema. Ona se požalila Marini i ispričala neke detalje. Kako mi je ispričala prijateljica, njoj je Kačavenda rekla da je Marina njoj tada rekla da će to biti odlična tema za jednu pesmu. Kasnije su se njih dve opet srele, a već tada je Ceca objavila pesmu "Lepi grome moj".

- Istina, tada je njoj Marina navodno rekla da je inspiraciju našla u njenom životu. Ne znam o kom delu teksta se radí - priča izvor.

Inače, podsećamo, Marina je davala izjave u medijima da je ta pesma zapravo opisivala njen život sa Futom, a o tome se pričalo i na estradi. U svakom slučaju tekst je vanvremenski. Jedino što je istina to je da je Ceca izjavila kako ta pesma nema nikakve veze sa njenim privatnim životom.

Inače tvrdi i da je Kačavenda to znala:

- Milena je njoj rekla da, ta pesma je o meni, Ceca peva o mom životu. Marina i ja smo zaključile da smo imale nekih sličnih problema u ljubavi, pričala je tada Kačavenda - potvrđuje na izvor.

Inače Milena Kačevanda ostavlja veliki trag u rijalitiju Elita i o njoj ne prestaje da se priča, ono što je sigurno to je da je sa beogradskog asfalta i da je žena mangup i da zaista ima živopisnu biografiju koju će verovatno do kraja zadruge u potpunosti i otkriti. Nije isključeno da će ona i ovu priču potvrditi u nekom trenutku na televiziji, pošto izvor tvrdi da je bila jako ponosna kada je svoju drugaricu obavestila i ispričala šta se dogodilo.

