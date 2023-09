SIN MILENE KAČAVENDE JEDVA PREŽIVIO: Dobio SEPSU, hitno ga odveli na operacioni sto, a ovo se kuma bi nikad neće OPROSTITI

Potresna priča učesnice "Elite" potresla je sve takmičare rijalitija.

Učesnici rijalitija "Elita" sinoć su dobili važan zadatak od Velikog šefa. Naime, oni su trebali da ispričaju svoju najveću životnu grešku, zbog koje su se pokajali i otkriju kako je ona uticala na njihov život. Kad je na red došla Milena Kačavenda ona je pred svojim cimerima otkrila strašan period kroz koji je prošla sa svojim sinom, zbog zdravstvene situacije koja mu se iskomplivala, dok ona nije bila u državi.

- Ja smatram da imam veliku životnu grešku, a vezana je za moje majčinstvo. Suprug mi se nalazio u zatvoru, ja sam morala u Holandiju, na neku edukaciju od sedam dana, a moj sin, jedan se bavio fudalom. On je bio golman, a treći dan dok sam bila na putu me je nazvao i rekao da je on imao ozbiljne bolove u stomaku, a on mi je rekao da ga bole testisi. Od našeg kuma kum, radi u Zemunskoj bolnici, njemu sam verovala, on mi je rekao da sin dođe kod njega, moja majka ga je dovezla, oni su ga pregledali, svi su ga pregledali, i konstatovali su da je on dobio upalu testisa, a ja to nisam znala. Pitala sam da li je bilo potrebno da dolazim, oni su rekli da ne, ništa ne bi promenila. Dao mu je terapiju, a moja majka ga je vozila na terapiju gde je primao longacef, uveravao me je da je to normalno. Ja sam nakon toga došla u Beograd, a kum je objasnio da je on stručan za to, on je isključio loše mogućnosti, rekao je da je to upala. Kada sam ga videla videla sam da je loše, ja sam ga naterala da mi pokaže testis, koji je bio veličine pomorandže, a tada sam shvatila da nešto nije uredu. Ja sam alarmirala pola Beograda, a došao je najveći stučnjak u Beogradu na jednu privatnu klinuku, a on je ušao u ordinaciju, i istrčao posle minut, i rekao hitno ambulantna kola, da ima sepsu. Moj kum nije uradio ultrazvuk i antibiotikom je zamaskirao sve - govorila je Milena koja sve vreme nije prestajala da plače tokom potresnpg izlaganja.

foto: Printscreen

- On se operisao u Tiršovoj, on je imao torziju testisa u zapuštenom stanju, što je za mene značilo da nema ni oca, ni majku, a on je ostao bez jednog testisa, a i drugi je bio zahvaćen. Meni su lekari objasnili da se u fazi razvoja kesice su mnogo veće, nego testis, i to se dešava u svakom momentu, a kada se primeti to na vreme, sve je okej. On je bio u infekciji i pun goja, ali je preživeo zahvaljujući tim doktorima. Meni je jedna žena iz Norveške pomogla, pa mi je poslala veštački testis, a moj sin je odbio tu operaciju, rekavši da on nije kompleksaš i da ga to ne zanima. Ja sam te implante poklonila. On ni dan danas nije dao spermu da se poreveri da li on može da ima decu, a meni je to najveća greška, jer sam ponovo verovala nekome. Ja sam tog kuma obavestila kada sam išla za ambulantnim kolima šta se dešava, a ja nisam tada znala da on nije uradio pregled, on se meni nikada više nije javio. Ja ne znam da li će on imati decu, a meni je to najveći poraz jer nisam bila kraj njega na vreme - završila je Kačavenda, a njeni cimeri su sve vreme pažljivo slušali svaki detalj priče koji im je ona otkrila.

kurir.rs

Bonus video:

02:29 Milena Kačavenda i Miljana Kulić