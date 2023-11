"BILA JE KOMŠINICA!" Ljuba Perućica konačno otkrio da li je PREVARIO Priju pa otkrio razloge RASKIDA: Nije joj ni čestitao USPEH!

Pevač Ljuba Perućica i njegova izabranica Katarina Kolozeus postali su roditelji dečaka Alekseja, koji je juče izašao iz porodilišta. Ljuba uživa u ljubavi sa Katarinom, ali se sve češće priča o njegovoj nekadašnjoj vezi sa Aleksandrom Prijović, koja puni koncertne hale širom regiona.

Pevač je progovorio o uspehu svoje bivše devojke, a potom otkrio da li su raskinuli zbog prevare, kako se ranije spekulisalo.

foto: Printscreen/instagram

- Nisam čestitao Aleksandri na uspehu, nismo se sreli, preko telefona nisam slao poruku, ali prvom prilikom hoću. Čestitao sam joj kad sam imao neki intervju javno, ali naravno, čim se budemo videli, čestitaću, to je ogroman uspeh - započinje Ljuba priču, pa otkrila da li joj je u vezi predviđao ovakav uspeh:

- Jesam, ja sam znao da će to da napravi. Mi smo pričali o tome sto puta. Tako da nije to ništa, samo je bio momenat kad će da se desi, sa takvim kvalitetom koji ona poseduje, tu nema greške - ističe Perućica.

foto: Printscreen/Instagram

Perućica je otkrio i kako su uspeli da ostanu u dobrim odnosima.

- Pa, kad su ljudi normalni, onda nije bitno da li je prijateljstvo, da li je bilo šta, kad je čovek normalan, nema zašta da sa nekim sutradan ima bilo kakav problem. Ako jedan nije normalan, onda je dovoljno da to ne uspe.

Da li je istina da je vaša veza pukla zato što si je ti prevario sa komšinicom?

foto: Kurir TV

- Pa ne, nije zbog toga, uopšte to nije bio razlog, nije to istina - odgovorio je pevač.

Da li je bila komšinica ili nije?

- Pa nije, nije, bilo je kasnije, bilo je tu nekih, jeste ona komšinica, ispostavilo se da je komšinica, ali to je bilo kasnije. Nije nama puklo zbog toga, puklo je zbog drugih stvari, ali to je bilo još pre deset godina i stvarno je glupo da se uopšte priča o tome i iskreno, to mi je tako glupa tema - istakao je Ljuba, pa dodao:

foto: Dragana Udovičić, Ana Paunković

- Imali smo 20 i neku godinu, znaš koliko je to davno bilo. Vezu nismo krivi. Posle te veze sa koleginicom više nisam bio, a verovatno i neću nikad više. Sreo sam svoju ženu, koja je žena kakva mi je trebala, kakvu sam ja želeo da imam, takvu imam pored sebe, ne mogu da opišem kakva je to žena. Mogao bih da pričam tri sata o tome kako me je osvojila, da napravim spisak. Uklapamo se savršeno, jedina osoba sa kojom bih bio 24/7 - rekao je pevač.

