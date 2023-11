"NAJMANJE JE BITNO DA LI SAM DALA ILI DOBILA OTKAZ" Dušica iskreno o promeni: S jedne strane mi se dešava nešto lepo a sa druge...

Dušica Jakovljević pojavila se večeras na reviji Bate Spasojevića u Beogradu.

Dušica je tom prilikom pričala o otkazu na "Pinku", a o privatnom životu kao i do sada nije želela previše da govori.

- Malo mi je sada već čudno, nisam ja bila svesna toliko toga, dobila sam veliku podršku, sve se brzo desilo, možda najbolje govori to kako ja sve to doživljavam, sutra mi je rođendan, ja sam nesvesna toga. Uvek sam imala medijsku pažnju, nisam gladna te pažnje, snalazim se. S jedne strane mi se dešava nešto lepo, s druge strane je došlo do razilaženja. Sve je to život. Nema kajanja, mi smo spremni za nove poduhvate. Mi smo živeli svi zajedno, nema nijedne loše reči, nisam ja od tih koji će pljuvati po nečemu. Idemo dalje, idem u neku drugu sredinu gde su me primili kao člana porodice. Najmanje je bitno da li sam ja dala otkaz ili da li sam dobila otkaz. Sporazumno ćemo se razići - rekla je Dušica Jakovljević.

Voditeljka se na reviji pojavila sa drugarom, za kog su mnogi pomislili da joj je dečko.

- Ovo je Nikola, moj najbolji drug, ne pričam o privatnom životu, držim ga podalje od svega - rekla nam je ona.

