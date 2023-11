SVE OČI UPRTE U HALJINU KATARINE GRUJIĆ! Pojavila se sa Gobeljom ruku pod ruku, pa priznala iznos svog PRVOG HONORARA: Šok CIFRA

Pevačica Katarina Grujić u svečanoj beloj toaleti prošetala je crvenim tepihom na jednom gradskom događaju, ruku pod ruku sa suprugom, fudbalerom Markom Gobeljićem.

On zbog svog poslovnog angažmana boravi u Grčkoj, a sada je u Beogradu, sa ćerkom i suprugom, bio svega nekoliko dana.

Kaća ga, kako je ispričala novinarima, posle večerašnjeg događaja kom prisustvuju vozi pravo na aerodrom, a na pitanje o emocijama prilikom rastanaka i ponovnih sastanaka, rekla je:

- Prelep je osećaj kada znam da je tu, da smo se tri dana grlili bez prestanka, svo troje bili zajedno... Malo mi je sada mirnije u duši. Trenutno ne razmišljam o preseljenju, mnogo nastupa me čeka, priprema albuma, zakazana sam do marta-aprila... Čeka me priprema albuma, izbacivanje spotova, svašta-nešto, videćemo - priča Kaća, koja retko posećuje koncerte svojih kolega, jer za iste nema vremena.

- Jedino što sam uspela jeste da odem na Prijovićkin koncert, međutim, ona je pomerila za četvrtak, pa sam ja uzela karte ranije, i uspela sam da radim petak, subotu, nedelju.

Pevačica se dotakla i svojih početaka, te je otkrila da je pre učešća u "Zvezdama Granda" pevala za 150 evra.

- Mislim da se karijera počinje od nule, tako sam i ja počela. Moj prvi honorar je bio 150 evra pre "Zvezda Granda", ja se ne stidim toga. Počneš od nule, napraviš karijeru, pa digneš cenu i sve to, koliko vrediš, koliko te ljudi traže, samo da se ne uzvezdiš - objasnila je ona.

