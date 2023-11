PRIJU ČUVA CECIN TELOHRANITELJ! Pevačica pokazala ko brine o njoj na koncertima! Ovo niko nije očekivao! BEZBEDNA

Telohranitelj Svetlane Cece Ražnatović čuva Aleksandru Prijović.

U pitanju je čovek čiji je nadimak Fabio, a koji je godinama bio u pratnji najveće muzičke zvezde i njene dece, Anastasije i Veljka Ražnatovića. Njega je estradnoj zvezdi dodelila država 2007. godine i o njoj je vodio računa sve do 2011. godine.

Tada je pevačica bila u kućnom pritvoru, a onda je Fabio dobio novi zadatak - da zavodi red i mir na poznatom beogradskom splavu.

foto: Petar Aleksić, Printscreen

Kako saznajemo, on je čovek od izuzetnog poverenja. Deluje mirno i povučeno, ali i te kako zna svoj posao. Prema rečima našeg izvora, spreman je i život da založi za onog o kome vodi računa. Sada je usnimljen na koncertu snajke Slobodana Bobe Živojinovića, kako stoji sa njene leve strane. Video je pevačica podelila na društvenim mrežama, a naši izvori koji su bili na licu mesta otkrivaju detalje:

- Fabio je angažovan sa ostalim momcima da pevačicu sprovede od svlačionice do bine i da vodi računa da sve protekne kako treba. On je svojevremeno radio u MUP Republike Srbije i svoj posao izvršava na pravi način. Tako je funkcionisao i kad je radio s Cecom. Od nje se nije odvajao, bio je njen šef obezbeđenja. Gde god je Ceca išla, on ju je pratio u stopu. Prijovićka nema privatno obezbeđenje, nego ono organizovano u sklopu velikih događaja kao što je njen koncert. Upravo na takvim dešavanjima, gde ima mnogo ljudi na jednom mestu, može doći do incidenta. Zato je on tu da očuva mir i da posetioci i pevačica budu sigurni da će sve proći u najboljem redu - kazao je naš izvor.

foto: Printscreen

Ako je suditi po videu koji je objavila, Aleksandra se oseća sigurno i spokojno izlazi na scenu. Njoj je do kraja godine preostalo da održi još sedam velikih koncerata, od kojih će dva biti u Tuzli i pet u zagrebačkoj areni.

foto: Kurir

Ljiljana Stanišić

