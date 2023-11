"RAZGOVARALI SMO I ZAKLJUČILI..." Biljana Sečivanović otkrila planove sa svojim izabranikom: Vreme je da se malo poštedim

Biljana Sečivanović bila je jedna od omiljenih učesnica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Međutim, odlučila je da svoju pevačku karijeru ostavi po strani i posveti se nečemu drugom.

Biljana je otkrila da je ključna tačka bio njen suprug, koji ju je savetovao da se ne forsira i slobodno ostavi mikrofon po strani.

- Malo sam stopirala. Na samom startu sam radila pun gas što bi mladi rekli, ali ove godine sam razgovarala sa suprugom i zaključili smo da nema potrebe više toliko da forsiram sebe, a samim tim ni njega - otkrila je Bilja a potom dodala:

- Krenuli smo da se bavimo još nekim poslom van ovog mog tako da dopunjavamo to vreme. Rekla sam da ću se pevanjem baviti dok sam živa i dok dišem. Muzika je moja ljubav i moj život, to me ispunjava. Sve dok me glas bude služio, ako dragi Bog bude dao da me posluži još, ja ću pevati sebi i mojim dragim prijateljima, ali da to sad bude pod moranjem, svaki vikend, to ne.

- Nekada sam radila da nisam znala ni gde radim ni kod koga radim, ni šta radim, da li sam sletela i poletela, u kojoj sam zemlji. Bez dana odmora, umela sam pevam po 30 dana u kontinuitetu svaki dan, a u to vreme mi je bilo super. Bila sam puna energije i snage. Ne kažem da sada nemam, ali je vreme da se malo poštedim, da sačuvam zdravlje i glas, ali i da bude prostora za sve ostalo - istakla je Biljana.

