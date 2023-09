PEVAČICA SE U 47. GODINI POVLAČI SA ESTRADE! Neće više da peva, seda u DIREKTORSKU fotelju, a razlog je sve šokirao

Pevačica Biljana Sečivanović (47) nedavno je donela odluku da promeni profesiju, i da pevanje zameni firmom. Naime, ona je postala direktorka u kompaniji svog supruga. Njena odluka je sve iznenadila, a sada je otkrila da planira planira da se povuče sa javne scene.

Kako je rekla, ne želi da peva čitavog života, već da je sada došla u mogućnost da bira mesta na kojima će nastupati.

- Ne verujem baš da ću sa 83 godine pevati, uvek postiji ono za svoju dušu, svoje ljude i prijatelje. Možeš sebi da ograničiš, ja ću uvek pevati da se razumemo, ali neću raditi punom parom kao što sam do sada radila. Negde ću odrediti, toliko mogu, to mi je dovoljno i toliko ću da prihvatam. Sve preko toga neću prihvatati i to je to - ističe Biljana.

Ona je i dodala da je ne zanimaju nove pesme, te da je lenja kada je posao u pitanju.

Odabir pesama je prepustila svom suprugu Aci, a njemu taj posao u poslednje vreme ide baš od ruke i ona se ne meša previše.

- Moram da priznam da sam se malo ulenjila kada je to u pitanju, imala sam drugih obaveza i poslova, tako se desilo ove godine u startu. Obećavam da ću to promeniti samo da uđem u štos i da mogu paralelno da radim. Suprug je birao neke kavere da radim, ali se ja i tu kao nešto razvačim, a što se novih pesama tiče, ima sigurno jedna koju je odabrao. Ja se time ne bavim i ne želim da se bavim time – zaključila je pevačica.

