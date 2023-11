"ZANIMA ME GLUMA!" Pričalo se da ZABORAVLJENA ZG menja pol, a ovako je govorio na početku karijere: Želim da budem...

Stefan Lukić iz Velikog Šiljegovca kod Kruševca postao je poznat zahvaljujući učešću u „Zvezdama Granda“, ali je najveću pažnju javnosti skrenuo nakon što se u medijima pojavila informacija da je promenio pol.

Iako je bio jedan od perspektivnijih i talentovanijih takmičara, Stefan nije dovoljno iskoristio svojih pet minuta slave, a kako su pisali mediji, imao je višak ženskih hormona zbog čega se navodno i razmišljao o operaciji promene pola.

Pevač je tada promenio ime u Stefi Gazela, ali je istu vest brzo i demantovao tvrdeći da mu je cela afera nameštena, a sve je iznenadio kada je objavio da se uskoro ženi.

- To je sve foto- montaža, očigledno je da nekome smetam i žele da mi unište karijeru- govorio je pre samo par meseci Lukić koji se nakon afere povukao iz javnosti.

I pre toga Stefan je živeo mirnim životom, pevajući uglavnom po Kruševcu i okolini, iako je u velikom finalu „Zvezda Granda“ davne 2013. godine zauzeo šesto mesto i obećao zavidan uspeh.

Stefan je imao samo 19 godina kada se prvi put pojavio u „Zvezdama Granda“.

-Za Zvezde Granda sam se prijavio zato što mislim da imam talenat za pevanje i zato što se nadam da mogu da postanem jedan od poznatijih pevača. Tremu imam pozitivnu, a za mene će navijati moja rodbina i prijatelji - istakao je Stefan i otkrio da pored muzike ima još nekoliko hobija.

-Van muzike me zanima gluma i recitovanje. Bavim se od ranog detinjstva glumom i to je još jedno interesovanje koje imam pored muzike - rekao je Lukić svojevremeno.

Podsetimo, u jeku skandala oko promene pola Stefan se odselio iz rodnog Kruševca, bar kako su tvrdile njegove komšije.

-Otkad su se pojavile te slike na kojima je kao žena, on je nestao bez traga. Tu žive on i njegovi. Čuli smo da se verio, ali to je glupost. To je sigurno uradio da bi malo smirio strasti kad se ta vest pojavila u medijima. Ovo je mala sredina, nije to prijatno. Pevao je tu po Kruševcu i okolini, kažu da je i bend napustio i da se nikom ne javlja - rekle su pre samo nekoliko meseci njegove komšije, dok njegov Fejsbuk nalog danas demantuje ove navode, jer pevač redovno objavljuje fotografije i snimke sa nastupa u Kruševcu i okolini.

