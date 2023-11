"POLUDEO JE!" Pevačica se tokom Zvezda Granda SUPROTSTAVILA Saši Popoviću, otkrila nepoznate detalje: Borila sam se sa njim...

Biljana Sečivanović nikad nije krila da je sve što je stekla duguje „Grand produkciji“ koja ju je proslavila, kao i čelniku ove kuće Saši Popoviću koji joj je bio velika podrška tokom učešća u „Zvezdama Granda“. Ipak, i dan danas pamti trenutak kad mu se suprotstavila tokom takmičenja.

Bilja je ispričala da je to jedini put da nije poslušala najvećeg estradnog maga.

foto: Kurir televizija

-Slušala sam Sašu Popovića i njegove savete koje je davao svim takmičarima iz kruga u krug, pa i meni. On je čovek iz tog posla, u tome se najbolje snalazi i zašto ne verovati čoveku koji godinama opstaje i koji je uvek u pravu?! - počela je priču Biljana i dodala da ga nije poslušala samo jednom i to kada je reč i izboru pesme koju je žarko želela da otpeva u takmičenju.

foto: Sonja Spasić

- Dva kruga mi je nije davao da pevam ‘Avlije, avlije’ i ja sam u trećem rekla da hoću to da pevam. Poludeo je i rekao ‘Pevaj i ispadni, baš me briga’. I kad se završilo i kad je video reakciju i glasove publike, rekao mi je ‘Izvini, bila si u pravu, pogrešio sam‘. Borila sam se s njima tada, inače uvek sam ga uvek slepo slušala, ali tad sam bila u pravu, da nisam sigurno bih se pojela - ispričala je Bilja i dodala da je bila jedna od retkih koja mu se tada i jedini put usprotivila.

foto: Printscreen/Grand

- Retko kad on nije u pravu, jer tačno zna šta radi, ali eto, tad se desilo i drago mi je zbog toga jer sam tad briljirala u takmičenju - istakla je Bilja koja je nedavno i priznala kako su joj Popović i Grand produkcija pomogli na početku karijere.

-Grand me je i udao (smeh.) Vi ste od mene stvorili pevača, estradnu zvezdu od jednog neafirmisanog pevača, srećnu osobu, i izašla sam iz anonimnosti. Direktoru Popoviću dugujem zahvalnost što me je ubacio na Farmu i to me je približilo narodu da me upozna. To je bilo negde 2009. godine i tad je rijaliti bio drugačiji, rintalo se tamo samo tako- iskrena je bila Bilja.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

03:44 ŠOU! SAŠA POPOVIĆ ZVAO PLESAČE U ZVEZDE GRANDA! Ono što je video ga ODUŠEVILO: Čim završite sa Draganom JA VAS PREUZIMAM!