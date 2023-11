NE MOŽE BEZ RIJALITIJA! Zvezdan Slavnić ulazi u "Elitu", Evo kada Mokin sin stiže u Belu kuću, biće BELAJA

Zvezdan Slavnić, kako se šuška, za oko mesec dana postaće novi-stari učesnik rijaliti programa "Elita".

Izvor Kurira otkriva da Slavnić već mesecima unazad konstantno zove i moli glavne čelnike televizije Pink da ponovo bude takmičar jer u spoljnom svetu nema od čega da živi.

- On je počeo da ih zove još kad je krenuo kasting za Elitu. U početku su odbijali njega kao učesnika jer svi znamo šta je radio prethodnog puta. Međutim, kako se sada zakuvalo u beloj kući, razmišljaju da ga ubace. On veruje u to i nada se da će se vratiti tamo jer nema od čega da živi napolju. Nije se s Tiktokom mnogo proslavio kao neki rijaliti učesnici, a da radi druge poslove, neće jer je malo razmažen. Ovo mu je jedina opcija - rekao je izvor za Kurir.

Navodno, Slavnić bi u šou trebalo da uđe krajem decembra ili početkom januara. Podsetimo, Zvezdan je u protekloj sezoni "Zadruge" bio je jedan od najkonfliktnijih učesnika. On je tokom takmičenja stupio u emotivni odnos sa Anđelom Đuričić, iako je napolju imao vanbračnu suprugu Anu Ćurčić. U jeku afere u rijaliti je ušla i Ana, koja je otkrila da je Zvezdan prema njoj bio nasilan, a i sam je pokazao tu stranu ličnosti pred kamerama.

