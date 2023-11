RASTA OBJAVIO ĆERKINU GLASOVNU PORUKU I RASUO SE NA KOMADE: Reper emotivno reagovao na Tarine reči (VIDEO)

Stefan Đurić Rasta iz braka sa bivšom suprugom pevačicom Anom Nikolić dobio je ćerkicu Taru, koja sada ima šest godina.

foto: Damir Dervišagić

Iako su stavili tačku na svoj brak, Tara jednako provodi vreme i sa mamom i sa tatom. Rasta i Ana veoma su posvećeni svojoj naslednici i svo svoje slobodno vreme provode sa njom.

Oni neretko i na društvenim mrežama objavljuju zajedničke fotografije sa Tarom, a sada je na Tiktoku Rasta objavio emotivan video.

Naime, on je podelio glasovne poruke koje je razmenjivao sa ćerkicom.

"Tata, volim te. Mnogo", čula se devojčica.

On je uz snimak dodao i pesmu "Živim da te volim".

"Preslatko", "Suze su mi krenule", "Emotivno i prelepo", "Tata i ćerka", nizali su se komentari ispod objave.

foto: Damir Dervišagić

Inače, Rasta je nedavno ispričao da su krili od Tare da je on bio u zatvoru, ali nakon prikazivanja njegovog filma, ona je sve shvatila.

"Premijera s Tarom je bila pun pogodak, iako sam bio uplašen. Zadovoljna je i devojčicom koja je glumi, prelepa joj je. Ona je sve to prihvatila, razumela, ali ne voli da se to spominje. Za nju su to bili traumatični trenuci. Govorili su joj da sam u Nemačkoj, ali ona je bila svesna da nešto nije u redu sa mnom i dedu pitala zna li nešto o meni", rekao je reper.

