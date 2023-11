MIKI ĐURIČIĆ NA SVINJOKOLJU ZA DAN REPUBLIKE! Ni loše vreme nije ga sprečilo da ocenjuje najbolje SREMSKE KOBASICE (VIDEO)

Većina stanovnika SFRJ pamte 29. novembar kao Dan republike. Taj dan je bio neradan, a često se povezivao sa vikendom, pa su ljudi neretko odlazili na kratka putovanja ili sela.

U selima je neizbežna bila bogata trpeza, a ponajpre mesom. Dana republike nema, ali svinokolja u Sremu ima, pa u nastavku saznajte kako je protekao ove godine.

Masno, slasno i malo ljuto uz čašicu dobre zabave, učesnici su pokazali kako se to od davnina u Sremu radi. Svako je bio mesar u svojoj kući, sjatilo bi se tu i staro i mlado, na druženje i razgovor.

Aleksandar Popović, iz klanica iz Vognja, za Kurir televiziju je rekao po čemu je posebna ova kobasica:

- Kvalitetno meso, ali napominjem to meso jer danas svega ima, a paprika, potom biber, luk, so i to je to, nema šta.

Slavko Ćirić, domaćin iz Bešenova je takođe izneo svoje utiske:

- Svi gledamo na poštujemo tradiciju. Do sada je bilo klanja, ali sada nam dolaze polutke, ali tradicija mora da se poštuje.

Da bi ova manifestacija bila bogatija, učesnici su se takmičili u kuvanju kotlića, a ko bi ga bolje ocenio nego pravi Sremci.

Miki Đuričić, bivši učesnik Zadruge, ali i član žirija rekao je sledeće:

- Ono što je zajedničko za ljude iz Srema jeste da ne postoji kuća koja nije klala svinje, meni ovo nije strano. Svaka kuća zna od klanja do pravljenja kobasica. Volim ovakve manifestacije.

