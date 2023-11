KARLEUŠA NE POSUSTAJE, USLEDILA NOVA SALVA UVREDA NA RAČUN ESTRADE! Pevačica u žestokom obračunu posebno kivna na NJEGA...

Jelena Karleuša nakon oštrih prozivki sa reperom Nućijem, kojem je poručila da "sjaše jer nema karijeru", nastavila da se obračunava sa estradom, ovoga puta brutalnom porukom.

Kako je istakla, ukoliko žele da traju, neophodno je da valjaju u poslu kojim se bave, te da od nje mogu dobiti reklamu ukoliko se budu ponašali primereno njenim načelima.

- Raznim Crnim K***ima i Palcima, Kurtama Murtama, Nućijima, reperima, treperima, početnicima raznih fela, dajem prijateljski savet! Ako vam je potrebna reklama, pametnije je da me lepo pohvalite, logično i opravdano. Zauzvrat ćete dobiti i moju lepu reč, podršku i reklamu zlata vrednu. Nikakvo odgovaranje meni, nikakvo ku**enje, ništa, to ne volim. Vaša jedina šansa da malo potrajete u šou bizu je da budete dobri! Inače, od muzičke karijere mrka kapa! Znaci oš! Opaljivanje šlihta! To želim, to volim, to je logično i to tako treba u našoj bajci o kraljici i patuljcima! Inače jedete otrovnu jabuku i nije vam dobro. Čemu to? Jednostavno je... lavicama samo niz dlaku... Obrnutno ne valja.. - napisala je JK na Instagramu.

Inače, ona godinama unazad svojim stavovima puni novinske stupce, a društvene mreže gotovo da gore zbog svake nove objave.

Kurir.rs/ Informer

00:41 Jelena Karleuša