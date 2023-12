"JA SAM PREŽIVELA, ALI BEBA NIJE" Voditeljku dečko brutalno tukao i davio, izgubila BEBU u 4. mesecu, evo kako se DANAS izborila

Voditeljka Ljubinka Buba Dobrosavljev u jeku popularnosti se povukla sa malih ekrana.

Naime, kako je svojevremeno ispričala Ljubinka, suprug ju je pretukao dok je bila u drugom stanju, zbog čega je izgubila bebu.

- Tukao me je. Bila sam u četvrtom mesecu trudnoće. Ja sam preživela, ali beba nije. Gurnuo me je, pala sam na stomak, imala podlive. Udarao me je po glavi. Okrenuo me je. Strašno mi je da pričam o tome… Počeo je da me davi. Ostajala sam bez vazduha. Poslednje čega se sećam su reči: "Ubiću te, odrobijaću te u CZ-u!“ On se osvestio u jednom trenutku i pobegao iz stana. Bila sam užasno uplašena za sopstveni život, zvala sam sestru da dođe po mene. I sada sam uplašena, ali više ne želim da ćutim - ispričala je Ljubinka.

Njoj je Saša Popović dao otkaz kao voditeljki u Grandu. Posle velikog kiksa tokom finalne večeri, direktor Granda navodno je odlučio da Bubi da otkaz, a da Vladi Stanojeviću tada ukaže poverenje kao jednom od voditelja ove produkcije. Nakon te sezone, "Zvezde Granda" je vodio popularni par Milan Mitrović i Ana Sević.

Navodno je Buba tada pravila greške tokom vođenja programa, a mnogi su se na nju žalili.

- Još uvek nisam razgovarala sa Sašom Popovicem o budućem angažmanu, a inače je koncept emisije da se svake godine menjaju voditelji, tako da to nije ništa čudno", zaključila je tada Buba, nakon čega se posvetila posve drugačijoj profesiji - umetnosti i književnosti.

Dubravka je u međuvremenu izdala knjigu, ali i pronašla svoje mesto u umetnosti. Na Instagramu ima profil na kom pokazuje svoja umetnička dela.

