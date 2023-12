SMATRAJU GA LEPOTICOM, A ON JE PRAVI MUŠKARAC: Evo kako je BOŽO izgledao PRE svih estetskih korekcija (FOTO)

Božidar Pavlić, umjetničkog imena Božo Kralj, 30-godišnji je mladić koji ponosno nosi titulu 'celebrity frizera' te je vlasnik popularnog salona u Zagrebu. Osim toga, Božo je i pevač u usponu.

Privukao je pažnju domaće javnosti nakon fotografije sa Aleksandrom Prijović nakon koje su se svi pitali ko je lepotica sa slike.

Božidar je poznat i po svom ženstvenom fizičkom izgledu kojeg ponosno neguje. Mnogi se već dugo pitaju kako je omiljeni frizer i pevač izgledao pre estetskih zahvata, a on je sada i podelio fotografiju iz detinjstva koja je izazvala veliko interesovanje na mrežama.

Na fotografiji ga vidimo sa kratkom tamnom kosom i tankim usnama, a retko ko bi ga zaista mogao prepoznati. Nedavno je Božo govorio o svom izgledu.

foto: Printscreen

- Volim androgeni izgled, volim negovanu kožu i kosu, obožavam šminku, mislim da je to sve deo života i da uopšte ne treba da postoje predrasude prema tome jer odeća i svi kozmetički preparati apsolutno mogu biti uniseks. Ja sam muškarac iz budućnosti - rekao je Božo i dodao:

- Često me u klubovima zamene za ženu. Ja im onda kažem da sam dečko i sve bude ok, čak mi kažu: "Care" ili me počaste pićem. Zapravo nisam nikad doživeo neko loše iskustvo u toj situaciji. Ja sam se već navikao. Jedino što me svi pitaju kako da mi se obraćaju, u ženskom ili muškom rodu, ja uvek kažem u muškom zato što sam ja muškarac i to je to. Nikada nisam razmišljao o tome da promenim pol i u svojoj koži se osećam izvrsno - zaključio je Božidar.

Kurir.rs/ Story.hr

