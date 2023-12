Poslednji peti koncert Aleksandre Prijović u areni u Zagrebu završen je jednako uspešno kao i prethodna četiri. Gošća je bila pevačica Maja Berović.

Iako se mnogi pitaju kako je moguće da neko ima dovoljno energije za toliko arena, Aleksandra je otkrila da bi rado zakazala i šestu.

Koncertni maraton Aleksandre Prijovića oduševio je čitavu javnost. Nastupi su prošli spektakularno, a pevačica je puna utisaka nakon održanih koncerata. Da li je ona u najluđim snovima mogla da očekuje takav uspeh?

- Pa vidi, sve sam mogla da očekujem, ali to ne. Da se pojavim u dnevniku za mene i za sve oko mene je to bilo nešto neverovatno, nešto što niko nije mogao ni da zamisli. Zaista neverovatno. Svakodnevno dobijam razne poruke. Kada nastupam, razni ljudi prilaze, daju mi neke poklone. Sada ne bih mogla nešto posebno da izdvojim, ali svakako mi je uvek drago. I nekako ja se nekada i neprijatno osećam kada mi priđu. Dešava se da neko krene da plače. Ja kažem, čekaj stani, što plačeš, ne razumem. Ali je to jako lepo kada neko voli ono što radiš. Bilo je i tetovaža, bilo je svega i svačega - otkrila je pevačica.

02:31 NEPRIJATNO SE OSEĆAM KADA MI PRIĐU FANOVI! Aleksandra Prijović otkrila: Krenu da plaču, ja se uspaničim, NIŠTA NE RAZUMEM

A kako bi pevačica zarađivala da nije ovo što jeste sada?

- Da se ne bavim ovim poslom, sigurno bih ja našla nešto. Ali ovo je oduvek bio moj poziv. Ja sam znala da ću biti pevačica, za mene ništa drugo nije postojalo. Mada me dosta stvari zanima, tako da sigurno bih se snašla. Čovek se snalazi kako zna ljubav - rekla je pevačica.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs/L.V.

Bonus video:

02:17 Aleksandra Prijović - Zagreb