"MOJI FANOVI SU NAJBOLJI" Dragana Mirković otkrila kakvo IZNENAĐENJE je dobila za 20 godina karijere: Da mi dođe američka zvezda..

Dragana Mirković je neko ko je poznat po tome da svoje fanove uvek maksimalno ispoštuje, pa makar to značilo i ostajanje satima posle nastupa ili koncerata za fotografisanje s njima, davanje autograma i slično.

Upravo je to jedan i od razloga zašto joj publika uzvraća na spektakularan način poštovanje.

U 16. epizodi "Rame uz rame sa Draganom" pevačica je otkrila kakva su joj sve luda iznenađenja fanovi priredili, ali i zašto slobodno može da kaže da ona ima najbolju publiku.

foto: Printscreen YT

- Moji fanovi su najbolji na svetu. Oni su u stanju da odu u Australiju i da isprate moju turneju u Australiji, Kanadi, Americi, a o Evropi ne želim da pričam. To se podrazumeva. Koliko sam ih puta pitala "Zašto? Doćiću ja negde blizu". To je njima kao izazov i još jedan dokaz ljubavi prema meni. Transparenti sa mojim slikama, to nisu transparenti od papira. Non stop mi kupuju poklone. Beskrajno su maštoviti - počela je folk diva izlaganje, a potom otkrila kakvo su fanovi priredili iznenađeje za dvedeset godina karijere:

foto: Printscreen YT

- Na primer 2004. godine, kada mi je bilo dvadeset godina karijere, dobila sam svoju zvezu na nebu, zavedenu u američkom i švajcarskom institutu, sa kordinatama, koja se zove Dragana Gaga Mirković. Nosim je u svom novčaniku, kao ličnu kartu. Nisam znala da to može da se uradi. Zlatne ruže, razne plakete gde oni meni daju nagradu. Oskar, to nije dovoljno. Oni šta napišu, i kakvu nagradu naprave, na primer Zlatni mikrofon, sa takvim natpisom, to je prosto neverovatne.Tetovaže. Molim ih da to ne rade, meni je žao, ali kakve tetovaže imaju i u kom su fazonu.. Ja nemam reči i zato slobodno mogu reći pred bilo kim. Može da mi se pojavi najveća američka zvezda, ima da joj kažem "moja publika je najbolja na svetu!"

Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. foto: Nenad Kostić Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

05:20 Lepa Brena i Dragana Mirković