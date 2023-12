VESNA ĐOGANI ISPROZIVALA RASTU, A OVAKO JE ĐOLE NEKADA PRIČAO O REPERU: Njegove su prve UBILE I RAZBILE, ja sam to radio pre....

Vesna Đogani je poznata kao neko ko vrlo otvoreno priča o svojim kolegama, što je i sada bio slučaj kada se dotakla mlađih repera: Raste, Vojaža i Devita.

Ona je izjavila kako Rasta neće ni postojati za dve godine, nakon čega joj je reper žestoko uzvratio.

Podsetimo, njihov sukob datira još od pre pola decenije kada je Đole isprozivao repera.

Đole je pevača tada optužio kako ga je pokrao, ali i kako pokušava da plasira ono što je on radio pre mnogo godina, sa po kojom novom forom.

"Meni je on smešan i ta muzika mi je smešna. Ono što sam ja radio on sada sad plasira sa ponekom novom forom. Da, svi hoće sa njim duete, ali onda se izgube jer kada urade duet, čuje se samo on", rekao je Đole, a onda objasnio o čemu je reč, ne želeći da pominje na koje duete misli.

"Da ne pominjem imena, naljutiće se, ali niko nije dobio hit. Nemaju pesmu koja vredi i koja je slušana. Ana Nikolić je imala mnogo veće hitove nego sada, "Romale romali", pa njene prve pesme su ubile, razbile, bolje od toga ništa nije napravila. Rasta i ekipa stalno ponavljaju iste reči – zlato, dijamanti, Prada, Armani, Guči, Luj Viton, ferari, mercedes, audi, BMW, vile, jahte… Ima još jedno pet reči koje vrte, i to je to. Kako bi napravili tekst bez tih reči, e to mene zanima. Ja sam to radio pre deset, petnaest godina… Vidiš koliko kasne."

Pored toga, Đole je otkrio da je i on jednom sarađivao sa njim ali se to nije slavno završilo.

