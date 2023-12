"JA NE ZNAM DA JE TO IKO URADIO" ZET OBOŽAVA NEDU UKRADEN! Otkrila gest koji joj je priredio a mnogi su ostali u ŠOKU (VIDEO)

Pevačica Neda Ukraden pojavila se na snimanju jednog novogodišnjeg programa, a svojom pojavom ostavila je bez daha sve prisutne.

Pevačica je svojim mladolikim izgledom i fantastičnom energijom parira i mlađim koleginicama. Ovaj put pojavila se u nebo plavoj haljini koja je bila prekrivena šljokicama, u skladu sa prazničnim duhom sva je šljaštela.

Neda je malo ispozirala pred kamerama, a potom odlučila da progovori za Kurir.

Pevačica je otkrila da je muškarce osvajala večerom i da je to uvek "palilo", pa se dotakla šta jedan muškarac mora da poseduje kako bi je osvojio.

-To je uvek palilo, uvek sam spremala Raštiku, to je jelo iz područja Hercegovine, a imala sam jednu osobu koja je to stalno tražila i kad sam mu napravila to mu je bilo kao od "milion dolara jelo", a što se tiče muškarca mora da bude zanimljiv i da ima neki posao.

Pevačica je otkrila da je njen zet imao predivan gest istetoviravši njeno ime.

- Pomogla sam mu oko zdravstvenog problema koji je imao sa očima, pa je on u znak zahvalnosti istetovirao moje ime. Ja ne znam ni jednog zeta da je to uradio i sama činjenica da je to uradio je vredna divljenja i ljubavi.

