NAŠ PEVAČ SE ZAPALIO NA BINI! Plamen mu zahvatio kosu, glava počela da se DIMI a njegova reakcija je ŠOK: Jedva izvukao ŽIVU GLAVU

Pevač Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje, doživeo je peh na nastupu, koji je mogao ozbiljno da ga košta.

Naime, budući da su u blizini bine bila pirotehnička sredstva i gomila vatrometa, plamen je zahvatio i pevačevu kosu, pa je glava počela da mu se dimi.

Na sreću odmah su mu pritrčali u pomoć da očisti svoju bujnu kosu od varnica, a njegova reakcija na sve je potpuni šok s obzirom na to da on nijednog momenta nije prekinuo s pevanjem dok se to dešavalo!

- Prošle noći sam bio u vatri, ali doslovno - našalio se pevač na svoj račun i na storiju na Instagramu podelio snimak s nastupa.

Inače, popularni pevač i miljenik devojaka prepoznatljiv je po svojoj dugoj kosi, a dospeo je u žižu javnosti kada se takmičio na "Pesmi za Evroviziju", gde je važio za jednog od favorita.

