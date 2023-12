KORISTIO KOKAIN I HARAO MUZIČKOM SCENOM! Uhvatili smo Nešu Tvinsa u LUDOM PROVODU, danas izgleda ovako a ovo mu je NOVA ZANIMACIJA

Članovi grupe "Twins", Manuela i Nebojša Kostrešević, devedesetih su harali muzičkom scenom. Oni su za 16 godina muzičke karijere izdali devet albuma, a jedan od njihovih najvećih hitova pesma "Plavi slon", i danas se posle dve decenije rado sluša na svakom ćošku.

Nakon vrtoglavog uspeha koji su postigli nestali su sa muzičke scene, i vratili se u rodnu Švajcarsku, a danas ih mnogi ne prepoznaju. Nebojša se više ne bavi aktivno pevanjem, oprobao u producentskim vodama, ali se ne libi da na slavljima otpeva svoj prepoznatljivi hit.

foto: Porintskrin

U prilog tome svedoče fotke koje je uslikao Kurirov paparaco. Nešu smo uhvatili na jednom prestoničkom događaju. On se ludo provodio do kasnih sati sa prijateljima na proslavi, a u jednom trenutku se latio mikrofona i napravio provod za pamćenje.

foto: Kurir Arhiva

Kada je u pitanju fizički izgled, pevač koji je nekada važio za velikog zavodnika na estradi, promenio je imidž, ali energija i harizma koju je posedovao na početku karijere ostala je ista.

foto: Kurir Arhiva

Podsetimo, Nebojša nikad nije krio da su ga slava i novac poneli, te da je u jeku popularnosti umeo da posegne i za narkoticima.

foto: Printscreen

- Mislim da mi svi kao mladi, prođemo jedan određeni period, gde imamo želju da sve probamo. Ja lično sam kratko prošao kokain, ali to je bilo tipa jednom mesečno. Nikada nisam koristio svaki dan, niti mi je to padalo na pamet, ali svi smo mi to probali kratko kroz život. Neko je možda ostao čitav život na tome. Imaš nekih ljudi koji ne moraju iskustvom da probaju sve, a ja sam pored mnogih probao neke stvari i onda sam prepoznao šta hoću u životu. Da li hoću da budem čovek sa dvadeset žena ili hoću da budem sa jednom ženom. Da li hoću da budem čovek koji koristi neke stvari ili ne - istakao je Neša nedavno za Unu.

