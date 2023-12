"PRISTOJNOST MORA DA SE VRATI" NAKON 17 GODINA INTERVJU TAMARE RAONIĆ: Saša Popović me nije zvao! Evo gde je bila sve vreme

Tamara Raonić u jeku svoje najveće popularnosti povukla se s javne scene i odlučila da svoj život posveti porodici. Nekadašnja voditeljka s Trećeg kanala nakon 17 godina odlučila je da ponovo stane pred kamere, a mi smo s njom razgovarali o svemu što se dešavalo u proteklom periodu u njenom životu.

foto: Printscreen/K1

Gde ste bili i šta ste radili ovih 17 godina?

- Provela sam ih uz svoju porodicu, jer sam sticajem okolnosti jako mlada počela da radim u "Jatu", a odmah nakon toga stala sam pred kamere i dalje je išla moja televizijska karijera. U jednom momentu neke porodične situacije i život odveli su me malo van zemlje. Onda sam rešila da napustim posao i da se posvetim deci. Živela sam u Sloveniji, pa mi je sin bio na školovanju u Americi i često sam bila tamo. S današnjeg aspekta mislim da je to bila dobra odluka iako mislim da postoji mnogo žena koje su uspele da dobro odgaje decu, ali i da svoju karijeru ne ostave po strani.

Kad smo se dotakli "Jata", pričalo se da niste bili završili srednju školu kad ste počeli da radite?

- Drago mi je što smo se sreli i čekala sam ovaj trenutak da konačno objasnim o čemu se tu radi. Ja sam to ispričala nekom vašem kolegi kao anegdotu. U maju 1988. godine, pre nego što sam završila srednju školu kao vukovac, moje društvo i ja smo sedeli i razgovarali o konkursu koji je izašao tada za "Jat" i ja kažem, ajde da se prijavim. Roditelji su bili šokirani, gde ću ja po avionima, šta je sa mnom. Krenem ja da gledam šta treba za prijavu i piše diploma o završenoj srednjoj školi, a ja je nemam, dobiću je u junu... I ja odem i kažem: "Ja nemam diplomu, ali mogu da donesem potvrdu da ću je dobiti za mesec dana." Oni su to prihvatili nekako i onda ja to ispričam nekom novinaru i on napravi naslov "Nije završila ni srednju školu, a radila u Jatu i na televiziji ". Dakle, imam diplomu.

foto: Pritnscreen

Planirate li da opet budete TV lice i da li biste opet radili zabavni program ili možda sada nešto ozbiljnije?

- Ozbiljniji programi nikad nisu bili moja fah, radila sam i radila bih samo zabavni program, ja tu sebe vidim, tako sam počela i tako želim i da nastavim. Kad bih radila neku političku priču i čitala vesti, to ne bi išlo. Posle one skrivene kamere koja je bila takođe na Trećem kanalu, da se ja pojavim u nekom ozbiljnom programu, ljudi bi mislili da je šala. Htela bih da radim ono što sam radila na Trećem kanalu. I tu su dolazili političari, ali su pričali o nekim drugim temama. Imam već neke pregovore. Videćemo. Možda bih volela i da radim nešto sa ženama koje nisu deo javnog sveta, sa ženama koje su same uspele i napravile biznis.

Sada kada ste se vratili, da li su možda s vama kontaktirali Saša Popović, Dragana Katić i druge kolege?

- Nisu. Nismo se čuli, možda nije ni došlo do njih da sam tu, ali i potpuno razumem. Mi smo radili toliko dugo zajedno da i sada ako me vide, mislim da se neće mnogo iznenaditi. Znaju da sam otišla i da sam dobro, a sad kad vide da sam se vratila, verovatno im to nije nešto mnogo čudno. Rastali smo se na divan način. Ja Sašu mnogo cenim, on razume i zna sve što ima veze sa šou-biznisom.

Kako vam se danas čini ekipa voditelja, nova TV lica i da li možda vidite nekoga ko podseća na vas?

- Ne bih rekla da bilo ko treba da podseća na nekog. Svako vreme nosi svoj kvalitet. Treba ići u korak s vremenom i ne treba kritikovati mlade. Ali, smatram da u ovoj poplavi svega i svačega treba da se pojavljuju ljudi koji imaju šta da kažu, oni koji imaju kredibilitet, a ne da se pojavljuje ko god hoće i priča šta hoće. U životu, a ni u poslu, ne volim površnost, ne volim neprofesionalnost, a ne volim ni tekuća pitanja. Ja sam za umerenost. Elementarna pristojnost je bitna, sve leži u tome. Pristojnost mora da se vrati, ponašanje takođe, a pogotovo na televiziji.

I za kraj, po čemu ćete pamtiti 2023. godinu i koji su planovi za 2024?

- Godina na izmaku će svima u mojoj porodici i meni ostati u sećanju jer je moja ćerka diplomirala i upisala master i po tome da sam se potpuno spontano opet pojavila. A što se tiče 2024, čekam dobru ponudu. Dešavaju se pregovori.

Kurir.rs/ Marko Jović

Bonus video:

04:04 TAMARA RAONIĆ ZA KURIR TV POSLE 17 GODINA, OTVORILA DUŠU: Tada je to bila REVOLUCIJA i period ISTINSKE SLOBODE