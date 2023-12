"BIO SAM SIGURAN DA JE ULOGA MOJA" Husa otkrio detalje saradnje za film "Nedelja": Celog života su me poredili sa Džejem!

Husein Alijević otkrio je u emisiji da je bio veoma samouveren kada je otišao na kasting za naslovnu ulogu u filmu o Džeju Ramadanovskom.

Husa je priznao da je bio sasvim siguran da će on igrati Džeja.

- Bio sam siguran da će mene izabrati za tu ulogu, s obzirom na to da sam stalno u plesu, da sam odrastao utz Džeja, kao i da sam znao gotovo sve o njemu. A i glumci koji igraju u filmu su bili zadovoljni mojom ulogom – ispričao je Husa.

Pevač je siguran i da će moći da se nosi sa popularnošću, s obzirom da se očekuje velika gledanost filma „Nedelja“.

- Tako mi i treba, jer sam sa 20 godina bio jako popularan da u Beogradu gde sam rođen nisam mogao da izađem na ulicu zbog popularnosti, ali nisam ni tada tome pridavao neki značaj – nasmejao se Husa za "Zvezde-Granda Specijal".

Husa je ranije otkrio kako je došlo do saradnje i uloge u filmu „Nedelja“:

- Znao sam čim sam video da me zove kasting menadžer znao zašto me zove. Celog života su me poredili sa njim pa čak i na ulici kada me vide kažu: „Evo ga Džej“. Što se tiče glumaćkog zadatka, bio je veliki izazov jer nikada nisam bio na filmu. Čim sam ušao u tu priču, maksimalno sam se posvetio i zaključao sve druge poslove – ispirčao je Husa ranije.

