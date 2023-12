"JEL MOGUĆE DA SE TI ZOVEŠ TAKO?" Drugarica Ace Pejovića se šokirala kada je saznala da 20 godina ne zna pravo ime pevača

Aco Pejović prepoznatljiv je po moćnom vokalu, godinama je na javnoj sceni, izgradio je zavidnu karijeru, međutim maloo ko zna njegovo pravo ime.

Nedavno je Aco Pejović otkrio da skoro niko nije znao njegovo pravo ime, te da je i njegova najbolja drugarica nedavno saznala kako se zapravo zove.

foto: Dražen Kokorić

Kako se uvek predstavljao kao Aco, većina nije ni pretpostavila da je to zapravo samo nadimak, a da je njegovo puno ime Aleksandar, što i jeste sasvim logično.

- Aleksandar me niko ne zove, samo me je moja pokojna majka tako u životu zvala. Evo recimo moja sestra, najbolja prijateljica Vesna Milanović me je jutros baš zvala i rekla: ''Je l' moguće da se ti zoveš Aleksandar?'' Nije znala a družimo se 20 godina - ispričao je Pejović, pa dodao:

- Mislim i keva me je Aleksandre zvala samo kada se naljuti - zaključio je.

Inače, Aco Pejović godinama je u braku sa suprugom Biljanom sa kojom ima tri ćerke na koje je beskrajno ponosan.

foto: M.M./ATAImages

- Porodica je moja tvrđava. Njih četiri su moje sidro, ali i moje jedro, motor, pokretači svega. Sav uspeh o kome govorite ne bih imao da njih četiri nisu bile moja podrška, glas razuma- sa osmehom kaže Aco koji je tokom čitave karijere samo jednu Novu godinu uspeo da proslavi sa porodicom:

- Te godine sam odlučio da ne radim. Jednostavno, poželeo sam da je provedem sa svojim ljudima. Spakovali smo se i otišli u Rim. Bilo je nestvarno i to je, sasvim sigurno, do sada najlepša novogodišnja noć u mom životu.

Kurir.rs/ Grand/ Preneo: M. J.

