CECA U INTERVJU ZA KURIR PROGOVORILA O BEBI MARIJE ŠERIFOVIĆ! Imala je jednu želju, a evo šta kaže za Anastasiju: Ona bi želela...

Pevačica Ceca Ražnatović pojavila se na svom glasačkom mestu kako bi ispunila građansku dužnost, a tom prilikom progovorila je o svim aktuelnim temama iz svog života, a takođe se dotakla i prinove u porodici Mariji Šerifović.

- Čestitala sam joj, poželela sam joj da uživa u svojoj bebi i rekla sam da je to blagoslov i poklon od Boga. Ne postoji lepši osećaj od toga da postanete majka.Mislim da će se odlično snaći u toj ulozi. Ona je jako emotivna, samo to ne pokazuje. Pričala je o tome da želi da se ostvari kao majka, ali to su intimne stvari, da bi ona pričala o tome. Ona je to zadržala za sebe, što poštujem i cenim - rekla je Ceca za Kurir, a potom otkrila šta se dešava sa karijerom Anastasije Ražnatović:

- Anastasija je sada u Španiji, opravdano je odsutna. Nije stala s karijerom, ja potpuno razumem njene proritete, ona bi želela da pravi porodicu. Ja je u tome upotpunosti podržavam.

