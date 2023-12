"OTAC MI JE KUPIO MOTOR!" Dejan Matić u životnoj ispovesti otkrio šok detalje: Verovao je u mene, vozio sam na ZADNJEM TOČKU!

Poznati pevač Dejan Matić u velikoj životnoj ispovesti ispričao je detalje iz privatnog života i prisetio se mladih dana.

- Najlepše mi je bilo u Drvaru, to detinjstvo ne bih menjao ni za šta na svetu, krao sam i kruške, trešnje,kukuruze i svašta nešto. Otac mi nije davao do znanja da ja imam hendikep, toliko je verovao u mene da mi je čak kupio i motor. Toliko sam voleo da vozim, da sam čak taj motor vozio i na zadnjem točku, naravno dok me otac nije video - nasmejao se pevač i dodao:

foto: Printscreen Pink Tv

- Teže mi je palo kad sam otišao iz Drvara nego kad sam saznao za moj hendikep, tad mi je se svet srušio. Čitanje Brajovog pisma je ozbiljna disciplina i nauka, u isto vreme moram i da sviram, nekom treba sat vremena, dok je meni trebalo četiri, za isti posao - kaže Matić i dodaje:

- Nova era mog života mi je počela kad sam došao u Beograd, dan-danas ne volim rastanke, podseća me na dan kad sam otišao iz Drvara - rekao je poznati folk pevač.

Pevač ima i dva sina Zorana i Konstantina, koje je dobio u braku sa suprugom Jelenom.

foto: Printscreen Pink Tv

- Usmeravam i svoju decu tako, moraju da znaju da padnu, da bi znali da ustanu, padao sam i ja. Trudim se da balsiram oko svoje dece da se sve isprati, i ako nemaju hendikep koji sam ja imao ulaze u iste probleme koje sam imao tokom puberteta. Kad imaš roditelje, ništa ti više ne treba. Bog mi je oduzeo jedno čulo ali ostala su dosta izraženija, neverovatan energetski spoj imam sa publikom. Nikada se nije osećao diskriminisano od društva, nasuprot svom nedostatku, čak je i ostvario sve što je želeo - izjavio je Matić.

Kurir.rs/Pink/ Prenela: K.M.

Bonus video:

03:00 NAJTEŽI MOMENAT U MOM ŽIVOTU SE DOGODIO NA SVADBI! Dejan Matić otkrio za Kurir TV: Drugari su se plašili moje REAKCIJE