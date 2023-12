"BILA SAM NA KLACKALICI..." Slađa priznala da li je i kada želela da ostavi Đanija, a ovako su se UPOZNALI!

Poznati estradni par pevač Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađana u braku su više od 27 godina.

foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock, Ilustracija

Đanijeva supruga, Slađa Trajković, otkrila je kako je počela njihova ljubavna priča.

- Baš davno smo se upoznali, davne '95. godine. Naravno da se sećamo kako smo se upoznali. Slađa je čula za mene, mene je tada znalo celo Kosovo i ostalo je legenda... Duga priča - rekli su kroz osmeh Đani i Slađa i otkrili da li nešto zameraju jedno drugom.

foto: Pritnscreen/Magazin in

- Najbitnije u odnosu dvoje mladih je poverenje i sloga. Na prvom mestu je poverenje. U svemu tome mora da ima hemije i ljubavi, bez ljubavi ništa - poručuju pevač i njegova supruga, a Slađa je priznala da li je nekada razmišljala da ga ostavi.

- Nisam nikad izgubila poverenje u Đanija. Bila sam na klackalici davno, ali ne. Đani je prosto takav, ne možete ni da se naljutite na njega. Njemu je teško odoleti - kaže Trajkovićka.

foto: Nemanja Nikolić

Đanija i Slađu su na kraju upitali da li su očekivali da će zajedno dočekati srebrnu svadbu.

- Nismo očekivali. S obzirom na to da je Đani jedan veliki zvrk, to mi nije bilo ni na kraj pameti. Bolje da voli žene, nego muškarce, to bi bilo van pameti. Posao mu je takav da mora da gleda, oči su za gledanje. Dobro je dok samo gleda - poručila je Slađa, dok se Đani samo nasmešio, prenosi "Pink".

