ISPLIVAO SNIMAK: Prljavi ples Jovane i dečka milionera! Pekar je IZLUDEO pokretima, a onda je STRASNO poljubio pred masom sveta

Jovana Jeremić, pošto su prvo fotografije sa novim dečkom Draganom Stankovićem, koji je 14 godina stariji od nje, procurili u javnost, voditeljka je otkrila njegov identitet, a sada je pokazala i snimak sa svadbe njegovog sina.

Naime, Jeremićka je gostovala kod Ognjena Amidžića gde je ispričala nove detalje njene veze sa bogatim pekarom, pa i pustila snimak sa svadbe Draganovog sina.

Dragan i Jovana su zauzeli podijum i plesali uz pesmu Sanje Đorđević "Ti zaplakaćeš na mojoj strani kreveta" i videlo se da su se "golupčići" ludo zabavljali.

Stanković je Jeremićevu izludeo pokretima, a u nekoliko navrata su se strasno poljubili, ne mareći što su oko njega njegova porodica, sin, snajka, stariji ljudi...

"On je lav, kao i moj bivši muž. Ja se ne sprdam...Ja sam preuzela inicijativu i osetila sam potrebu da to uradim. Prvo smo se videli u četvrtak i onda jedan, dva, tri ili četiri puta i onda eto. Na četvrtom dejtu me je poljubio i tako i to kod Hrama Svetog Save", ispričala je kod Ognjena Jeremićka.

