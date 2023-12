"SIN MU JE 5 GODINA MLAĐI OD MENE" Jovana Jeremić iznela NOVE DETALJE veze s bogatim pekarom, ovako ga je SMUVALA

Jovana Jeremić nedavno je obelodanila vezu sa biznismenom nakon nekoliko meseci zabavljanja. Ona je na svom Instagramu prvi put predstavila svog partnera, privrednika Dragana Stankovića, a sada je ispričala detalje njihove romanse.

"Znala ga iz viđenja, on se nekoliko puta i fotografisao sa mnom na nekim događajima, pokazao mi je koliko fotografija ima sa mnom. On je godinama bacio oko na mene", rekla je Jovana.

foto: Privatna Arhiva, Printscreen Pink Tv

"Upoznali smo se na rođendanu prijatelja. Nakon toga sam terala druga da ga pozove i pita kada je rođen, kada je rekao da je avgust i lav u horoskopu, to je bilo to. Ja sam ga pozvala na dejt, da dođe kod mene. Nije mogao tad, ali smo se dogovorili za drugi dan, izašli četiri puta. Nije njemu lako bilo. Znao je šta je šta ga čeka, morao je da prelomi da li hoće vezu javnu. On je odgovoran čovek, prelomio je".

"On ima dva velika sina, jedan je pet godina mlađi od mene, a drugi je deset godina. Ima unuku", priča voditeljka.

foto: Privatna Arhiva

Ona ističe i da je u sjajnim odnosima sa njegovom porodicom.

"Ja imam sreću sa svim svekrvama, sve svekrve me vole".

Inače, Dragan ima u svom vlasništvu fabrike i pekare.

"I on ne samo da je bogat, on je i uspešan i cenjen. Uz ovakvu ženu i ide takav muškarac".

kurir.ra/blic/I.L.

Bonus video:

06:46 Jovana Jeremić proslavlja rođendan