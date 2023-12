JOVANA JEREMIĆ DOBILA MEGALOMANSKI POKLON OD DEČKA BOGATUNA! Za ovu stvarčicu ISKEŠIRAO samo par HILJADA evra

Jovana Jeremić otkrila je da je njen novogdišnji poklon poranio i da je od svog dečka Dragana Stankovića dobila skupocenu torbu koja košta vrtoglavih 2.500 evra.

foto: Zorana Jevtić

Torba je iz kolekcije modnog brenda "Dolče i Gabana", ona je istakla da je ovo izuzetno retak model torbe, te da ne postoji nijedna osoba u Srbiji koja pored nje poseduje isti primerak.

- To mi je Dragan poklonio. Inače ja u životu ne bih dala tolike pare za tašnu. To on kupuje. On je sam došao, rekao da mi je to poklon za Novu godinu. Jedna jedina u Srbiji je bila zlatna "Dolce Gabbana". Polomio se čovek dok mi je to našao. To mi je poklonio za Novu godinu, ja se nešto mislim u sebi, biće još deset tašni do Nove godine - rekla je Jovana, pa otkrila šta ju je privuklo kod Dragana:

foto: Privatna arhiva

- Moraš da budeš mnogo dobar čovek. Meni se na njemu sve sviđa. Volim njegove usne, volim njegov pogled, volim njegove oči, njegovo čelo, stopala, prste, leđa, ja sve to ljubim, ja sve to volim. Da sam želela da nacrtam čoveka kao što je Dragan, ne bih uspela.

Voditeljka jutarnjeg programa na ružičastoj televiziji se osvrnula i na svoju budućnost, te otkrila kakve planove ima kada je udaja u pitanju:

foto: Printscreen

- Ja se nikada neću udati za tipa koji ne može da mi ponudi više nego što ja imam. Apsolutno od želja imam veliku kuću na Dedinju sa bazenom, da ja mogu sve da imam u toj kući i svoju saunu i svoju teretanu i svoje spa kupatilo. Moram da imam državu u državi, grad u svojoj kući. Ja ne želim da izlazim iz kuće, hoću da mi sve tu bude. Hoću u tom nekom periodu života koji sledi da se posvetim maksimalno radu na televiziji - istakla je Jeremićka

Kurir.rs/ Republika/ preneo/ N.K.

