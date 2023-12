"DA LI JE MOGUĆE DA JE OVO URADILA MLADOJ?" Jovanu Jeremić urnišu zbog plesa na svadbi partnerevog sina! "Ovo je jadno i bedno..."

Jovana Jeremić i njeni novi dečko bogati biznismen iz Begaljice Dragan Stanković podelili su javnost pošto je isplivao snimak sa svadbe njegovog sina koji je samo pet godina mlađo od Jovane.

Naime, Jeremićka je kod kolege Ognjena Amidžića pokazala video sa svadbe na kojoj su, kako si mnogi komentarisali, ona i njen partner "ukrali" pažnju mladencima.

Sem što su im zamerili da su oni umesto mlade i mladoženje bili u centru pažnje, voditeljki su zamerili i to što se pojavila na venčanju u belom, jer prema nekim nepisanim pravilima belu haljinu može da nosi samo mlada.

foto: Privatna Arhiva

"Jadno i bedno, upropastila mladencima svadbu, to je bio njihov dan i oni su trebali da dominiraju. Ali ova mora svuda da bude glavna. Stavila je mladu u totalni zapećak", "Sve su uradili da mladenci budu u drugom planu", "Zasenili mladence, baš su preterali, mlada je baš pop....la", "Tužna je scena gde Jovana ispred mlade mlati rukama, a vidi se da ženi nije prijalo što je na svojoj svadbi u drugom planu", samo su neki od kometara.

1 / 6 Foto: Printscreen

"Zar nije imala obzira prema njegovoj bivšoj supruzi, koja je verovatno bila na sinovljevoj svadbi" "Koja bruka"...

Podsetimo, Jovana Jeremić je priznala da je baš zaljubljena u Dragana i da je on čovek koji ispunjava sve njene kriterijume pravog muškarca.

"On je lav, kao i moj bivši muž. Ja se ne sprdam...Ja sam preuzela inicijativu i osetila sam potrebu da to uradim. Prvo smo se videli u četvrtak i onda jedan, dva, tri ili četiri puta i onda eto. Na četvrtom dejtu me je poljubio i tako i to kod Hrama Svetog Save", ispričala je kod Ognjena Jeremićka.

