"ČEKAM TUŽBU NJEGOVOG ADVOKATA!" Šok reakcija Duška Tošića na Karleušinu veliku ispovest: A evo kako je reagovao Bojan Karić

Jelena Karleuša nedavno je ispričala u kakvim je trenutno odnosima sa suprugom Duškom Tošićem, a prisetila se i upoznavanja i detalja iz prvog braka sa Bojanom Karićem.

Našu ekipu interesovalo je kako su oni reagovali na njenu ispovest, koja je izazvala "zemljotres" u regionu.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja nisam želela to da pogledam. Bojan se nije oglasio, Duško nema nikakav komentar. Čekam tužbu advokata, možda će njegov advokat da se oglasi, on to voli. Niko nije nešto preterano reagovao. Bez obzira na to što su reakcije bile jako pozitivne, ja ne znam šta je meni bilo. Verovatno kada sam se našla zatvorena u onoj komori iz mene je iskuljalo sve ono što je godinama čučalo. Mislim da je to u jednom momentu bilo potrebno, ali veliki stres je bio u meni da to pogledam. Ne znam tačno šta je izazvalo kod ljudi da im se svidi, da plaču, kako kažu promene mišljenje o meni kao o nekoj agresivnoj ženi, nego da vide da imam i nežniju stranu - rekla je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, JK je u ispovesti istakla da bi "za Duška dala život i da bi na metak stala zbog njega."

- Volim ga, ali sam sigurna da on mene ne voli - zaključila je Karleuša za Informerov podkast.

foto: Kurir Štampano

Kurir.rs

Bonus video:

00:09 Jelena Karleuša sa Deda Mrazovima