NAJVEĆA ISPOVEST JK! Zbog Ćandine smrti se zadužila kod kamataša, smestili joj aferu sa Karićem, evo šta kaže za DUŠKA I SKANDAL

Pop diva Jelena Karleuša sigurno je jedan od najintrigantnijih javnih ličnosti na prostoru čitavog Balkana, a poslednjih godina mediji su se zbog velikog interesa javnosti često bavili njenim brakom sa fudbalerom Duškom Tošićem.

Ona je, sada, prvi put najiskrenije i najintimnije govorila o odnosu sa Tošićem.

- Duško je ljubav mog života. On je moj najlepši muškarac. Mi smo još u braku. Duško je otac moje dece. On mene ne voli, ali ja njega volim. U braku smo pro forme. Krenuli smo svojim putevima, iako živimo u istoj kući. Najviše smo zbog dece pod istim krovom. Atina i Nika zaslužuju da su pored mame i tate. Duško je otac moje dece i za njega bih dala život. Primila bih metak za njega - ispričala je JK i smogla snage da prvi put govori o muškarcu zbog kojeg joj se brak raspada:

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Hajde da jednom zauvek skinemo tu stigmu. Nikad neću izgovoriti njegovo ime jer ne zaslužuje. Sve to je bila moja "onlajn greška" i skupo sam je platila. Nikada je nisam krila, čak ni od Duška. Mnogo me je koštalo nešto što nije bilo ni avanturica. Jedan namerni izlet da bih se osvetila Dušku koji se otrgao kontroli... Uhvatila sam se crnog đavola, koji je iskoristio Fejstajm gledanje, uslikao ekran i poslao svim medijima. Takvo nešto rade samo najgori bednici. Iskoristiš nečije poverenje i onda mu pretiš i ucenjuješ ga, a ucena je bila da se razvedem od Duška. Nisam želela jer je on za mene bio sprdnja i glupost. Ono što je on uradio rade samo ološ i p*čke. Kad-tad karma će vratiti...

Zbog te nametnute afere prošla je kroz linč. I u medijima i u braku.

- Prošla sam najgoru moru svake žene. Bez obzira na to što sam na tim fotkama sama, Duško to nije mogao da prevaziđe. Da je bilo ko drugi bio na mom mestu, to ne bi dobilo takve razmere, ali ja sam Jelena Karleuša. Mislila sam da on nije ozbiljan, ali kada se sve to desilo, shvatila sam da je on jedan osvetnik i čovek koji je spreman na sve. Ali on sada nije ni bitan. Bitno je kakvu sam ja glupost uradila. Žao mi je što sam celu porodicu provukla kroz to. Bilo me je sramota da govorim o tome. Duško je prihvatio sve to, ali nije mogao da mi oprosti ono što je bilo u medijima. U međuvremenu je prošlo pet godina, među nama su pokidane niti, naše ćerke su porasle. Ja sam Dušku, inače, oprostila sve što je radio, ali on nije tip koji prašta. Tu medijsku bruku u kojoj je predstavljen kao rogonja malo koji muškarac bi oprostio. Ja prihvatam krivicu u celosti. Da je mene Duško dovoljno voleo, kao što sam ja njega, mogao bi da prevaziđe skandal – ispričala je Jelena i dodala da ćerke znaju za taj skandal, ali o njemu nikad nisu pričale s njom.

- Atina i Nika su verovatno dosta toga i krišom videle, ali nikada mi nisu ni reč rekle. Mama ih je naučila da budu mudre. Uvek sam im govorila da je bitno ono što osećaju, a ne ono što drugi ljudi govore.

"Bogoljub mi je smestio aferu s telohraniteljem"

Jelenin prvi brak bio je s Bojanom Karićem.

foto: Printscreen/Youtube/Mihailo Gentleman

Ona je ispričala da je njegov stric Bogoljub kriv za njihov razvod!

- Taj momak je u svom telefonu imao "našu" ljubavnu prepisku. Sve one priče da sam uhvaćena na zadnjem sedištu "hamera" su izmišljene. Sve ovo može da potvrdi i Bojan! On zna da me nikada nije uhvatio na zadnjem sedištu. Mnogo bi mi olakšao da je rekao istinu u javnosti, jer sam prošla torturu. Predstavljena sam kao k*rva i preljubnica.

Jelena nije ni pokušala da spase taj brak.

- Bogoljub je bio protiv naše veze i to mi je rekao. Čak me je zabranio na BK TV. Lažirao je istraživanja u kojima sam ja posle Madlen Olbrajt najomraženija u Srbiji. On je, naravno, bio najvoljeniji. Objasnio mi je da negativno utičem na njegovu porodicu. Prozivao je on mene redovno na porodičnim ručkovima na kojima je bilo nas 50. Čovek je sedeo na čelu, svi ćute i jedu supu, a Bogoljub se obraća samo meni - ispričala je JK i objasnila kako je došlo do razvoda:

foto: Damir Dervišagić

- Bojan je svoje isterao i oženio me, a Bogoljub se nije pojavio na svadbi. Bojana nikada nisam prevarila. Dva meseca posle svadbe, u 7.15 ujutru, na naša vrata zakucao je Bogoljubov telohranitelj, koji je meni bio dodeljen. Došao je i mom mužu u lice rekao da je u vezi sa mnom i da hoće da me oženi. Bojan se spakovao i otišao iz stana. Ubrzo sam i ja otišla i od njegove majke sam tražila da mi pošalje papire da potpišem sporazumni razvod. Ništa mi nije trebalo, jer sam ja ipak bila i ostala šmekerka. Mnogi ne znaju da sam ja platila i naš medeni mesec u Dubaiju. Imao je on, ali sam baš zbog Bogoljuba to želela. Bogoljub je njemu "ukidao" novac, ali mu je otac davao. On nas je podržavao. Bojana sam mnogo volela. Možda i najviše. Čitava situacija me je pogodila...

Jelena je otvorila dušu i o Zoranu Davidoviću Ćandi, koji je ubijen usred njihove najveće ljubavi.

- Priča o njemu je mnogo naduvana. Pripadao je ekipi okupljenoj oko čuvenog Skoleta. Bio je mangup. Nije on bio nikakav kriminalac. Nikada nije bio u zatvoru, nije bio ni priveden. Godinama slušam priče da su u to vreme postojale sage "Arkan i Ceca" i "Karleuša i Ćanda". Arkan je bio Arkan, a Ćanda je bio ništa! Bio je klinac s 27 godina kad je poginuo. Ja sam sa Zoranom bila sedam meseci. On je meni bio dečko, ne muž. i bismo sigurno nastavili da ga nisu ubili. Poginuo je u povratku sa sahrane Dugog Lainovića. Izrešetan je u sačekuši. Htela sam i ja da idem s njim, ali moja majka nije dozvoljavala da budemo u kolima zajedno. I on sam mi je rekao: "Ne!" Nije me poveo. Bio je to 23. mart 2000. S njim je bio najbolji drug, pica majstor iz kioska. Toliko o opasnim momcima... Zna se i ko ga je ubio. Svedoci saradnici su rekli da je isti ubica koji je pucao na premijera - Zvezdan Jovanović. Posle sam saznala iz policije da je ekipa koja ga je jurila, "zemunski klan", iz nekog čudnog razloga čekala da ja ne budem u kolima. Pucali su na njih iz dva kalašnjikova – ispričala je JK i otkrila potresne detalje:

- Poslednji put sam ga videla u komadima. Sišla sam u prostorije sudske medicine da bih donela stvari za sahranu. Jedina sam koja ga je identifikovala i jedina koja je od kompletne porodice sišla. Tako su im savetovali. Morala sam da ga vidim još jednom. Ta slika će mi zauvek ostati u mislima. Meci kalašnjikova su ogromni, a samo Zorana je pogodilo više od 30. Ti meci otkidaju komade tela, koje su patolozi povezali crnim koncem u jednu masu... Taj prizor sam videla na stolu. U tom momentu imala sam 20 godina.

JK je otkrila da je pozajmila novac kako bi platila Ćandinu sahranu:

foto: Kurir, Privatna Arhiva

- Zoranu nisam bila žena, nisam mu bila čak ni ozbiljna devojka. Bili smo svega sedam meseci u vezi kad je ubijen, ali sećam se da sam pozajmila pare za obe sahrane, za Ivana i Zorana. Kupila sam dve grobnice, jednu pored druge, jer su zajedno izgubili život. Majka i ja smo dug s kamatom vraćale dve godine.

Ceca vikala na Ćandu

JK je ispričala i šta se događalo neposredno pre nego što je Ćanda ubijen:

- Tom ubistvu je prethodio jedan razgovor. Zoran je pozvao Svetlanu Ražnatović da joj izjavi saučešće. Bez obzira na to što nije imao nikakve veze s Arkanovom smrću, ona je toliko glasno dreknula: "Vući će ti se creva po betonu!"

Nedugo zatim su ubili Ćandu.

JK često sanja svoje dve velike ljubavi:

foto: Nemanja Nikolić

- San izgleda tako što sedim sa Duškom i decom i vidim Zorana za drugim stolom. Živ je i gleda me, teško mu je što me vidi srećnu, pravi se da me ne prepoznaje. Dakle, sedim sa mužem i decom, a pored nas je čovek kojeg su ubili usred naše najveće ljubavi.

JK kaže da ni prvi ni drugi muž ne zaslužuju novu priliku:

- Ni Bojan ni Duško nisu zaslužili da dobiju šansu, jer se za ovakvu ženu vredi boriti i u dobru i zlu, i u greškama i pozitivnim poenima. Iz tog razloga Duško od mene ne zaslužuje šansu, mada je i ne želi.

foto: Printscreen/Instagram

Drug me jurio po školi s bombom

Jelenini školski dani nisu prošli bez incidenata, ne zato što ih je pravila, već zato što su se za nju uvek "kačili" problematični tipovi:

- Išla sam u najozloglašeniju Osnovnu školu "Ivan Gundulić", u kojoj je, do mog osmog razreda, nekoliko dečaka ubijeno u samom dvorištu. Sećam se, jedan dečak je svakodnevno donosio kašikaru. Tom bombom je jurio samo devojčice koje su mu se sviđale. Ja sam uvek bila simpatija problematičnih dečaka, tako da je uglavnom jurio za mnom i plašio me bombom. Bila sam presrećna što je baš mene izabrao. Kasnije, kada bi zvonilo za početak časa, on bi vratio osigurač u kašikaru i stavio bi je u torbu. Vrlo brzo, u sedmom razredu, ubijen je.

