NE JEDNA, VEĆ TRI KOMADA DO PLAFONA! Karleuša pokazala svoje jelke: Sve šljašti i PRŠTI OD LUKSUZA, stvarno BOGATO (VIDEO)

Pevačica Jelena Karleuša, u skladu sa već postojećom tradicijom podelila je video snimak praznične dekoracije u njenoj velepnoj vili.

Jelena se pohvalila svojim ukrasima, a fanovima je posebno privuklo pažnju što pevačica ima ove godine čak tri jelke.

Jelena je dodala i komentar u opisu snimka:

- Nemam nikakav osećaj da se bliži Nova godina… imam osećaj kao da je neki mart. To me nije sprečilo da sredim praznično obe kuće (u drugoj živi Alfa, to je ona veća i lepša) i da potrošim nepotrebno puno para zbog čega se sad nerviram kao i svake godine. Sve u svemu, praznici nam stižu….

Podsećamo, pevačica je pre par meseci napravila i set profesionalnih fotografija sa Alfom, njenim psom a i samo ime dobio je po njenom novom studijskom albumu kojeg je nedavno izdala i zadala domaći zadatak estradi.

