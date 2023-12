ANA IVANOVIĆ POSTALA DIREKTORKA IT KOMPANIJE! Bivša teniserka pokrenula NOVI BIZNIS, u 2024. ulazi "teža" za 82 MILIONA $

Ana Ivanović je, nakon što je otišla u tenisku penziju, postala prava preduzetnica! Bivša teniserka je započela novi biznis, pa je odnedavno na čelu jedne IT kompanije. Ipak, veliku pomoć ima od rođenog brata Miloša Ivanovića, koji je ekspert na tom polju.

Ovo je inače njen novi izlet u preduzetničke vode, pored biznisa sa organskom kozmetikom, koju je sama kreirala uz pomoć profesionalaca iz te oblasti.

foto: Darko Radulović

- Ana nakon povlačenja iz tenisa ima više izvora prihoda. Ona je prosto takva, ne može da samo sedi, već smišlja šta bi mogla novo da radi. Trenutno ima nekoliko poslovnih projekata, koje razvija uz pomoć tima koji čine vrhunski stručnjaci iz raznih oblasti. Nakon kozmetičke linije koja se prodaje širom sveta, a koju je sama kreirala i iza koje može u potpunosti da stane, sad se okrenula IT tehnologiji, koja ima primat u svetu i donosi ogromne količine novca na svetskom nivou - govori naš sagovornik i dodaje:

- Ana je odnedavno na čelu jedne kompanije koja se bavi tim stvarima. Ona nikad nije krila koliko je vezana za svoj rodni grad, pa je odmah odlučila da sedište firme bude u Beogradu. Njoj je tu od neprocenjive pomoći rođeni brat Miloš, koji se informacionim tehnologijama bavi već duže vreme, pa mu je Ana dala odrešene ruke da bude zadužen za sva pitanja koja se tiču ovog biznisa kad ona nije u Srbiji - zaključio je on.

foto: Instagram

Ivanovićeva je nedavno sa svojim suprugom Bastijanom Švajnštajgerom prisustvovala dodeli prestižnih nagrada u Minhenu, gde je otkrila na koji način zarađuje nakon što je prestala s profesionalnom karijerom teniserke. Tom prilikom istakla je da kozmetička linija nije njen jedini izvor prihoda danas:

- Tu je i jedna kompanija, IT tehnologija je u pitanju. Bazirani smo u Beogradu. Moj brat je tu, on pomaže oko toga, on je više ekspert u tom polju od mene. A tu je i nekoliko brendova s kojima Basti i ja sarađujemo u Nemačkoj - istakla je nekadašnja prva teniserka sveta.

foto: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Inače, da sve što dotakne pretvori u zlato, svedoči i izveštaj s Gugla po kom se Anino bogatstvo u 2023. procenjuje na neverovatna 82 miliona dolara.

Podsetimo, Ana je i pre udaje za popularnog Nemca imala luksuznu vilu na Palma de Majorki, a njena porodica danas poseduje nekoliko luksuznih nekretnina širom sveta.

