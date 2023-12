"BEDNA IGRANKA KARIĆA" Šavijin advokat otkrio sve DETALJE SUĐENJA, Stefan je došao u sud, ali zbog JEDNE STVARI pretres je odložen

Novo zakazano suđenje između Nataše Šavije i Stefana Karića i danas je prošlo bez davanja iskaza Karića jer se nije pojavio advokat optuženog.

Naime, kako je rekao advokat Nataše Šavije Borivoje Borović za Kurir, Karić pokušava na sve načine da izbegne suđenje. Optuženi Karić se pojavio na pretresu, ali njegov advokat nije jer, kako je rekao sudu, nije dobio pozivi.

- Da mu je stalo do suđenje, on bi pozvao advokata i sam ga obavestio. To je bedna igranka samo da bi se odugovlači postupak. I ranio je dao lažnu adresu, sledeći pretes će biti održan došao advokat ili ne došao, tako je rekao sudija. Uočio sam nameru da se namerno odugovlači, jer su dokazi neumoljivo protiv njega. Šavija je dva puta imala operaciju, za to postoje dokazi, predmet je jasan i on mora da bude osuđen - rekao je advokat Borojević.

foto: Damir Dervišagić

Sledeće ročište je zakazano za 3. februar u 11 sati.

Podsetimo, Stefan Karić je navodno pretukao Natašu Šaviju 1. maja 2023. na svadb, zbog kojih je završila u bolnici sa jezivim povredama.

- U Urgentni centar KCV dana 01. maja 2023. primljena je pacijentkinja N. Š. koja se javlja na pregled zbog povrede lica. Pacijentkinja je primljena sa višestrukim povredama glave i lica u vidu fraktura, hematoma i ogrebotina. Nakon inicijalnog kompletnog lekarskog pregleda i ukazane pomoći, pacijentkinja je primljena na Kliniku za maksilofacijalnu hirurgiju KCV radi nastavka lečenja - rekao je za portparol KCV.

foto: Kurir/Privatna arhiva

Nakon stravičnih udaraca koje je primila u glavu i lice, morala zbog povreda koje je zadobila dva puta da ide na operaciju.

kurir.rs/I. L.

