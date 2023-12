SVI GA ZNATE KAO "LEPOTICU" SA PRIJINOG KONCERTA, A SAD ŠOKIRAO SVE! Božo pokazao dečka s kojim je DESET GODINA?! "Moj ceo svet"

fotka sa Božom Kraljem posebno je privukla pažnju.Pevačica Aleksandra Prijović napravila je nedavno pravi spektakl na koncertima u Zagrebu, nakon čega je ispoštovala svoje fanove i slikala se sa njima, a fotka sa Božom Kraljem posebno je privukla pažnju.

Božu mnogi znaju u svetu poznatih, a pojedinim javnim ličnostima je lični frizer.

foto: Instagram/bozo_kralj_star

Božidar je sada objavio fotografiju sa muškom osobom, kojoj je sakrio lik i kao opis iste stavio kratko "Moj ceo svet", zbog čega su mnogi shvatili da je on postavio fotografiju sa dečkom sa kojim je već 10 godina u vezi.

Ipak, ne postoji pouzdan dokaz, da je ova osoba zaista njegov partner.

- Još u pubertetu sam shvatio ko sam i šta sam. Moram naglasiti kako imam jako dobru kosu te sam sa 17 godina krenuo da menjam izgled. Dodao sam ekstenzije, šminka me je oduvek zanimala i to mi nije bilo strano, ništa ne određuje pol - ne postoji ono - ovo je za žene, a ovo za muškarce. Nikada nisam imao estetsku operaciju jer sam sebi lep. Nikada nisam razmišljao ni o promeni pola, niti sam trans**sualac. Ja sam gej, imam dečka već deset godina i na dugovečnoj vezi mogu njemu biti zahvalan jer me podržava, razume i nadam se da ćemo ostariti zajedno", rekao je Božo za RTL.hr.

Kurir.rs/Blic/Prenela: K.M.

Bonus video:

02:31 NEPRIJATNO SE OSEĆAM KADA MI PRIĐU FANOVI! Aleksandra Prijović otkrila: Krenu da plaču, ja se uspaničim, NIŠTA NE RAZUMEM