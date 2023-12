"ŽENE NEMAJU POJMA S KIM SPAVAJU!" Veliki intervju Bože frizera nakon kontroverzne slike s Prijom, šokirao sve: JK me je BLOKIRALA

Frizer Božidar Pavlić, poznat kao Božo Kralj, postao je tema društvenih mreža i medija nakon što je objavio fotografiju s Aleksandrom Prijović posle njenog koncerta.

Božo se kao žena, a sada je prokomentarisao sve kontroverze koje važe za njega, kao i to da li poznaje Prijovićku, ali se dotakao i zvezde Jelene Karleuše.

foto: Printskrin/Instagram

- Ne znam odakle da krenem. Prvo bih Vam se zahvalio što ste došli kod mene. Desilo se totalno spontano, otišao na koncert sa svojom ekipom, družili se, veselili, slušali hitove od Aleksandre... Ništa, zamolio sam čoveka iz obezbeđenja koji je bio pored ograde, da li je moguće da se slikam i da mi je za 20 dana rođendan te da bi mi ispunio veliku želju i eto... - ispričao nam je Božo, a zatim se na naše pitanje odmah i jasno deklarisao kao muškarac, od glave do pete.

- On, on, Božo oduvek. Muškarac od početka do kraja. Preko dana, prvenstveno na poslu sam totalno kežual. Imam vezanu kosu, privatno se ne šminkam, samo kad izlazim. Ovde u salonu su sve žene, tako da sve je kul - kaže nam Božo.

Otkrio je i da li je ikada zbog svog izgleda, koji privlači pažnju, imao problema na ulici, po klubovima i ostalim mestima na kojima se kreće.

- Iskreno, mislim da zbog mog stava koji prezentujem napolju, mislim da dosta ljudi ima odstojanje od mene i da me se boje. U suštini nisam takva osoba, vrlo sam pristupačan, za razgovor... Nikada nisam imao neugodno iskustvo da me je neko napao ili želeo da mi naudi. Čak ni ne dobacuju, više u klubovima kada izađem, tu i tamo se neki frajer zaleti i počasti piće.

A, kako izgleda situacija kada muškarac koji šalje piće shvati da je "lepotica" ustavri Božo? Pa, po njgovoj priči neverovatno zabavno.

- Ništa, ja mu kažem: "Dečko, zalutao si...", a njihove reakcije: "Ništa, ono, brate, evo ti cuga, častim te..." Nikada nisam imao neki problem, mislim da je to sve do ponašanja. Kako se ti ponašaš prema drugima, tako se oni ponašaju prema tebi. Nisam osoba koja provocira u tom nekom smislu.

Njegovo primarno zanimanje jeste "bjuti" segment, zahvaljujući kojeg je sebi i probio put do javne scene. Dame sa javne scene ga prosto obožavaju, a on nam je otkrio pojedine pikanterije.

- Oduvek me je zanimala ta neka kozmetika, proizvodi... Osoba poput mene sama sebi radi neku reklamu, mislim da svaka šminkerka ili biko ko prvo pogleda kako izgleda, pa se onda uputiš. Imam svoju kosu, samo ponekad imam nadogradnju.

O Prijovićki sve najbolje, a pojasnio je i kakvo značenje u Hrvatskoj ima metafora "cajka" kojom se često okarakterišu srpske pevačice, kojima, kako Božo kaže, taj epitet nikako ne pripada.

- Mislim da je ona mene tek sada upoznala preko medija, sve je bilo na brzinu. Spustila se posle koncerta dole i ispoštovala nas. Cura je fantastična i zaslužila je sve to. Složile su joj se zvezde, došlo je njenih pet minuta. Sve je igralo u njenu korist i sve je iskoristila kako treba.

- Pa ne znam, to bi trebalo pitati ljude koji to izgovaraju. Cajka je uvek bila metafora za pevačicu koja peva po nekim rupčagama, ali ove pevačice ne pevaju po rupčagama, ovo su zvezde i mislim da taj epitet njima ne pripada nikako - kaže iskreno Boža.

Na pitanje koga obožava sa srpske javne scene, kao iz topa Boža je odgvorio.

- Karleuša! U smislu tog nekog scenskog nastupa, pa Nataša - rekao je, a na pitanje ko mu je najbolji frajer...

- MC Stojan mi je najbolji frajer - priznao je.

Oženjeni i zauzeti muškarci s raznoraznim ponudama gotovo svakodnevno "opsedaju" njegov čet na Instagramu, ali Božo kaže da već 11 godina ima dečka i da je veoma srećan. Ima i poruku za sve koji mu se javljaju:

- Tako je izvučeno iz konteksta i da mi je "žao njihovih žena", to je tako sirovo rečeno. Smatram da sam mislio pod to da mi je žao svih žena koje su udate za osobe koje su nekog biseksualnog opredeljenja ili imaju te neke fantazije i da ne znaju s kim spavaju. Ja imam svog dečka 11 godina, tako da mi je nepotrebno da mi se javljaju. Ali, javljaju se.

Gotovo na samom kraju razgovora, dao je možda i najsočniji detalj, a to je da ga je Karleuša, iako je obožava, blokirala na mrežama.

foto: Ata images

- Ne, mislim da se Karleuša i ja ne bi preterano složili zato što smo sličnog tog naboja i mislim da to njoj ne bi dogovaralo. U suštini ja sam blokiran, na njenoj listi blok sam. Malo sam je pecnuo, ali se izvinjavam, ako bude gledala.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

00:41 Jelena Karleuša