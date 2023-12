"TO MI U ŽIVOTU NIJE REKAO" Vera Matović progovorila o suprugu, pa priznala da nije sve BAJNO: Evo šta joj smeta kod NJEGA

Vera Matović i Ratomir Raća Matović, važe za par koji decenijama živi u izuzetno skladnom i srećnom braku.

Vera kaže da u životu od njega nije dobila kompliment.

– Kakvi da mi kaže lepotice… To mi u životu nije rekao. Samo je jednom rekao svom kolegi kada me je prvi put sreo: „Slatka mala, nije loša“. E to su bili komentari koje je on tada komentarisao i to mi je preneo taj kolega. Nikad mi nije rekao da sam lepa, a ne treba ni da mi kaže, jer ja ne volim to poltronisanje, donošenje cveća – nedavno je ispričala pevačica , a zatim dala savet svim ženama:

– Takve ljude gledam i uvek kažem nemojte žene da nasedate na cveće, znajte da je bio u šteti nekoj, kod neke druge i sad dolazi kući da se pravda. Možda bi on ostavio i ženu, ali nije mogao zbog dece, ali ipak je i to lepo da deca ne ispaštaju. Nisam nikad za razvode, poštujte taj svoj brak, poštujte decu da vam ne odu stranputicom – rekla je Vera.

Pevačica je apelovala na sve mlade devojke i dala im savet zlata vredan.

-Vodite računa i dobro razmislite za koga ćete da se udate ili koju ćete da oženite. Neki budu po 7, 8 godina kao u ljubavi, onda se udvaraju jedni drugom, a onda čim se venčaju, posle mesec dana razvod braka, ja to ne mogu da verujem. Znači papir su dobili i neće da trpe jedno drugo

Podsetimo, Vera Matović živi u vili na Dedinju za koju se priča da vredi oko četiri miliona evra.

To je zapravo jedna od najskupljih vila na estradi, a folkerka nikad ne objavljuje detalje svog doma. Za nju i supruga kažu da su suvi bogataši i da imaju veliki broj umetnina.

