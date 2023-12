SVI DALILINI MOMCI! Prevare joj nisu strane, obožava ljubav pred kamerama! Ljubila didžeja, cimere iz rijalitija, sad tiktokera

Nekadašnja rijaliti učesnica, koja se sada bavi voditeljskim poslom, Dalila Dragojević otputovala je u Njujork sa novim dečkom, izvesnim Markom.

foto: TikTok/justdoitt10

Njih dvoje uživaju u Americi, a mnogi očekuju da uskoro i javno priznaju svoju ljubav.

Dalila Dragojević ima buran ljubavni život. Otkako je u medijima, nekako se čini da nikada nije sama.

foto: Printscreen

Prva njena veza za koju se saznalo je ona iz 2017. godine. Ona je tada volela MC Dada, kojem je pravo ime Dado Solomon. Ipak, ta veza nije potrajala, a on je svojevremeno ispričao da je nekadašnja pobednica rijalitija "Parovi" devojka za avanturu, nikako za kuću i da on s njom nije imao ozbiljne namere. Nakon njihovog raskida pojavila se priča da ga je prevarila sa, takođe rijaliti učesnikom Mladenom Vuletićem.

foto: Printscreen/Youtube

Dalila i Mladen vezu su započeli pred kamerama televizije Hepi u njihovom rijalitiju "Parovi". Bili su i vereni, a tada su mediji pisali da je njegova porodica ne prihvata za snajku.

Ni ta veza nije potrajala i svako je otišao svojim putem. Mladen je danas oženjen, bivšom zadrugarkom Jelenom Pešić, sa kojom ima dvoje dece. Posvetio se porodičnom životu i privatnom poslu i rijaliti ga trenutno ne zanima. Navodno je imao ponude da uđe u "Zadrugu" i "Elitu", ali je to odbio.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Parovi" su Dragojevićki doneli još jednu ljubav. Ona se zaljubila u Dejana Dragojevića, udala se za njega, brak je trajao pet godina, ali je sve puklo zbog njene prevare. I to javne pred Dejanove oči.

foto: Printskrin/Instagram

Ona se u "Zadruzi 5" zaljubila u Filipa Cara zbog čega se i trazvela. Dejan jeprolazio kroz mučan period, teško je podnosio što njegova žena na njegove oči razmenjuje nežnost sa drugim muškarcem, a na proslavi Srpske Nove godine, razbio je sebi glavu flašom zbog čega je nekoliko dana bio van rijalitija. Mnogi smatraju da mu je upravo ta drama donela pobedu i ček od 50.000 evra. On se nakon razvoda upustio u vezu sa Aleksandrom Nikolić, ali ga je i ona prevarila. I to isto s Filipom Carem. Njih dvoje sada čekaju bebu, a iako je ona trudna, to ih ne sprečava da imaju turbulentan odnos, pa često raskidaju i miri se. Sada su opet u fazi raskida.

foto: Damir Dervišagić

Nakon što joj je pukla veza s Carem, Dragojevićka ulazi u odnos sa dečkom kojeg je nazivala Gringo, a nakon njega s izvesnim Lukom. Međutim, i s njim nije opstala.

Sad je s Markom, kojeg je upoznala preko Tiktoka.

Bonus video:

00:16 Dalila Dragojević proslavila 30. rođendan